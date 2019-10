COMUNE ROVERETO * PROTOCOLLO D’INTESA CON PROVINCIA TRENTO: VALDUGA, «SODDISFAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PATTO SIGLATO NEL 2016, FISSÀTI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL FUTURO DELLA CITTà »

L’Amministrazione Comunale per voce del Sindaco di Rovereto Francesco Valduga, esprime soddisfazione per l’avvenuto aggiornamento del protocollo d’intesa fra la Provincia e il Comune di Rovereto, siglato nel febbraio del 2016 con il quale venivano fissati alcuni obiettivi strategici per il futuro della Città.

L’aggiornamento – ufficializzato oggi – avviene al termine di un fruttuoso lavoro tecnico-politico congiunto fra le due amministrazioni, che ha portato all’individuazione degli interventi di assoluta necessità per Rovereto.

Come peraltro avvenuto nel 2016, la Giunta Comunale di Rovereto provvederà già nella seduta di giunta di martedì prossimo 29 ottobre ad approvare lo stesso provvedimento (la cosiddetta “delibera gemella”) e una volta che ci sarà stato questo allineamento istituzionale tutti i contenuti, comprese le novità che l’aggiornamento del protocollo introduce, saranno illustrati in dettaglio agli organi di informazione.