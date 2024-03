FUTURI COMUNI * ELEZIONI COMUNALI: « LA COALIZIONE “ROVERETO 2030“ HA ANNUNCIATO LA CANDIDATURA DI GIULIA ROBOL, NOI NON ABBIAMO SCIOLTO LA RISERVA »

16.08 - venerdì 1 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Futuri Comuni non scioglie la riserva su Giulia Robol. Nella serata di ieri, la coalizione Rovereto 2030 ha annunciato ufficialmente la candidatura di Giulia Robol come candidata Sindaca per le prossime elezioni comunali. Tuttavia, Futuri Comuni ha deciso di non sciogliere la riserva e ha richiesto del tempo per un confronto approfondito con i propri iscritti prima di esprimere un giudizio definitivo.

Direttivo Futuri Comuni