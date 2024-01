GALATEO (FDI) * AUSTRALIAN OPEN: « PROPORRÒ ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO L’ONORIFICENZA PER SINNER, HA PORTATO L’ALTO ADIGE NEL MONDO »

19.32 - domenica 28 gennaio 2024

“Desidero congratularmi con Jannik Sinner per la storica vittoria agli Australian Open 2024. Questo successo ha riempito di orgoglio l’Italia intera e, in particolare, la comunità altoatesina. Per onorare nel migliore dei modi il suo straordinario traguardo, intendo proporre alla Giunta provinciale di conferirgli l’onorificenza distintiva al merito sportivo, prevista dallo statuto della Provincia Autonoma di Bolzano. Questo riconoscimento sarà un segno indelebile del nostro apprezzamento per il suo eccezionale contributo allo sport e all’immagine del nostro Paese” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Vicepresidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano.