COPPOLA (EUROPA VERDE) * PUNTO D’INCONTRO: « PROTESTA QUARTIERE CRISTO RE, DA RESPINGERE E RIMANDARE AL MITTENTE »

Pensare al Punto d’ Incontro e al ruolo che svolge provoca in me sentimenti di riconoscenza, affetto e stima; è acqua pura che sgorga dal cuore e dalla generosa presenza nella nostra città di un luogo importante sorto dall’ animo buono, forte e compassionevole di persone come Don Dante Clauser e di tante e tanti volontari che da 40 anni svolgono il meritorio compito di occuparsi degli ultimi. Un luogo aperto e solidale dove si coltivano la pace e la fratellanza e si danno risposte non solo ai bisogni materiali di coloro che per tanti motivi sono esclusi, rimasti ai margini, privati spesso anche della dignità di esseri umani, ma anche a quelli dell’ anima. In una città come Trento immaginare un quartiere, Cristo Re, che già nel nome dovrebbe contenere una visione e una esortazione al bene, schierarsi con una raccolta di firme contro il momentaneo trasferimento, per lavori di manutenzione, della sede storica del Punto d’ Incontro fa davvero male al cuore. Ho sentito deliziose vecchine, in un servizio televisivo, che esprimevano la loro riprovazione verso questi “pericolosi” esseri umani che a loro dire avrebbero compromesso il buon vivere civile del quartiere e la loro stessa esistenza.

Il tutto sorseggiando un caffè e paventando sconvolgimenti da fine del mondo. Devo dire che mi ha fatto male ascoltarle, erano certamente madri e nonne con vite e affetti come ognuno di noi. Altrettanto triste è constatare quanto i fomentatori di odio di qualche partito o movimento, dichiaratamente razzista e contrario ad ogni forma di inclusione, possano influenzare l’ opinione pubblica, spaventando le persone e seminando falsità. Le persone fragili e disperate che si rivolgono alla sede del Punto di Incontro nell’attuale dislocazione non hanno in realtà mai recato disturbo a nessuno. Bene ha fatto il sindaco di Trento a stigmatizzare l’egoismo e la mancanza di solidarietà che stanno alla base di questa ignobile protesta. Da respingere e rimandare al mittente. Auguro tutto il bene al Punto d’ Incontro che, fedele al suo credo e ai suoi valori, quelli sì cristiani, ha invitato chi protesta a visitarlo perché solo conoscendosi si possono vincere assurdi e ingiustificati pregiudizi, riconoscendosi nella comune condizione di esseri umani.

Lucia Coppola, consigliera provinciale Gruppo Misto / Europa Verde