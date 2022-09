“TRENTO UNITA” * OSTELLO: MERLER, « BANDO PER LA GESTIONE, PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DA AGGIORNARE »

13.10 - venerdì 09 settembre 2022

– l’Amministrazione ha deciso di emettere un nuovo bando per la gestione dell’ostello della Gioventù, che, negli anni, ha avuto un successo più che discutibile, effettuando una media (ciò veniva riportato in Aula anche all’Ass. Bozzarelli) di circa il 50% dell’occupazione, con quindi il 50% della potenzialità dell’immobile non utilizzato, per il fine cui la struttura era pensata. La struttura nella attuale gestione, pare, si sia retta anche grazie all’accoglienza di senza tetto e di altre azioni di solidarietà pagate da Comune e PAT;

– Il nuovo bando risulta essere misto ossia, con l’obbligazione in capo all’aggiudicatario sia della gestione che della ristrutturazione dello stesso, in conto canoni;

– Il bando si basa su un PEF (Piano Economico Finanziario) redatto nell’inverno 2021-2022 e quindi non aggiornato all’aumento di prezzo sia della manodopera, che delle materie prime, che delle utenze;

– Un PEF “datato” potrebbe penalizzare di molto le realtà locali, che potrebbero essere interessate alla partecipazione e favorire realtà estranee al territorio e di maggiore organizzazione e articolazione, facendo perdere alla struttura la sua trentinità.

TANTO PREMESSO SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE SE

1. l’Amministrazione alla luce del mutato contesto energetico-economico reputi opportuno sospendere il bando onde aggiornare il PEF alla nuova situazione economica anche alla luce dell’aggiornamento del prezzario PAT.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. Trento, 9 settembre 2022

Cons. Andrea Merler Capogruppo TRENTO UNITA