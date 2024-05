RAI 1 * “DOMENICA IN” – 5 MAGGIO: «OSPITI DI VENIER IL FIGLIO NIKO DI TOTO CUTUGNO – LINO BANFI – IVANA SPAGNA – UMBERTO TOZZI – DIODATO – FIORELLA MANNOIA»

11.14 - sabato 4 maggio 2024

Domenica 5 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 34^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un ricordo di Toto Cutugno insieme a Niko Cutugno, figlio del celebre cantautore scomparso il 22 agosto 2023; in studio anche Lino Banfi, Alba Parietti, il giornalista Paolo Giordano e Ivana Spagna che a seguire si esibirà, accompagnata dai Legno, con il singolo dell’estate “Sarà bellissimo”. Il cantautore Umberto Tozzi, oltre ad annunciare il suo nuovo tour mondiale ‘L’ultima notte rosa – The final Tour’, canterà alcuni dei suoi grandi successi come “Ti amo”, “Tu” e l’indimenticabile “Gloria”.

In occasione dei 50 anni del film ‘Romanzo popolare’, per la regia di Mario Monicelli, interverranno in studio gli attori Michele Placido e Ornella Muti. Ancora musica con Diodato che si esibirà con alcuni suoi successi come “Fai rumore” e l’ultimo singolo “Ti muovi”, oltre a presentare il nuovo album ‘Ho acceso un fuoco’, uscito lo scorso 19 aprile. L’attrice napoletana Lina Sastri, presenterà il suo nuovo film da regista ‘La casa di Ninetta’, in uscita al cinema il prossimo 9 maggio. Ci sarà spazio anche per un collegamento con l’Arena di Verona con Fiorella Mannoia ed altri artisti per la presentazione della serata ‘Una, nessuna centomila – in Arena’, che andrà in onda in prima serata su Rai1, mercoledì 8 maggio con la conduzione di Amadeus.