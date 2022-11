PAT * GIRO D’ITALIA 2023: « LA CORSA ROSA È ATTESA IN TRENTINO CON L’ARRIVO DELLA SEDICESIMA TAPPA SABBIO CHIESE- MONTE BONDONE, LA CONFERENZA STAMPA IL 10/11 »

13.45 - sabato 05 novembre 2022

Giro d’Italia 2023, la presentazione delle tappe in Trentino.Giovedì 10 novembre alle ore 11.00, in Sala Belli del palazzo della Provincia.

La Corsa Rosa è attesa in Trentino anche nella primavera 2023, con l’arrivo della sedicesima tappa Sabbio Chiese – Monte Bondone e la partenza il giorno seguente della diciassettesima tappa Pergine Valsugana – Caorle. Per parlare di questo importante appuntamento si terrà una conferenza stampa giovedì 10 novembre alle ore 11.00, in Sala Belli del palazzo della Provincia.

Parteciperanno:

– Roberto Failoni, assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento;

– Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia;

i rappresentanti delle località coinvolte dalla carovana del Giro d’Italia e i rappresentanti degli enti sportivi locali.