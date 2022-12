PAT * INCENDIO: « IN FIAMME UNA CARROZZERIA A GARDOLO, NON CI SONO PERSONE COINVOLTE »

09.31 - martedì 20 dicembre 2022

Gardolo, fiamme nella carrozzeria. Fumo sopra la città. Un grosso incendio è scoppiato attorno alle 8 di questa mattina in una carrozzeria a Gardolo, poco distante dalla caserma dei Vigili del fuoco volontari. Le fiamme hanno raggiunto anche l’appartamento al piano superiore. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Sul posto stanno operando i Corpi di Gardolo, Lavis e i permanenti di Trento con diversi mezzi. Le fiamme sono ora sotto controllo, mentre il fumo che si è sprigionato si sta spostando lungo l’asta dell’Adige, in direzione sud. I tecnici dell’Appa stanno intervenendo per i necessari controlli.