Prima serata-evento, mercoledì 18 dicembre, su Canale 5, con «Viaggio nella Grande Bellezza», uno straordinario percorso fra tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano, arricchito dalla presenza di una figura molto amata dal pubblico televisivo. Quella dell’attore Cesare Bocci, in questa occasione arruolato dall’Ammiraglia in veste di guida d’eccezione alla Santa Sede.

Lo speciale – realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli – racconta, come mai prima d’ora, la Città del Vaticano, luogo spirituale che vanta la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri prodigi architettonici.

«Viaggio nella Grande Bellezza» è un grande progetto che Mediaset ha portato a termine grazie alla determinante collaborazione del Vaticano, impreziosita dagli interventi di testimoni come il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano; Monsignor George Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.

«Viaggio nella Grande Bellezza», adottando droni e tecniche di ripresa di ultima generazione, offre così un’esperienza visiva inedita per il pubblico della rete diretta da Giancarlo Scheri: immagini mai viste, punti di osservazione unici e privilegiati, curiosità mai raccontate, scorci dalla stupefacente bellezza, sequenze di repertorio rare e introvabili.