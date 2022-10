CENTROSANTACHIARA.IT * TEATRO REGIONALE: « NEL WEEKEND ANDRANNO IN SCENA OTTO SPETTACOLI, APPUNTAMENTO AL SOCIALE DI TRENTO (L’8 E 9 OTTOBRE) »

13.59 - lunedì 03 ottobre 2022

Un inizio sotto i miglior auspici quello dell’iniziativa “Piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale in Trentino – Alto Adige”. Dopo il successo della “non stop” di teatro a Bolzano, la vetrina del teatro regionale si sposterà al Sociale di Trento. Nel weekend dell’8 e del 9 ottobre andranno in scena otto spettacoli e saranno presentati nove progetti.

Con sette spettacoli e nove presentazioni di progetti si è conclusa ieri sera sul palco del Comunale di Bolzano la tappa bolzanina del focus dedicato alle Compagnie professionali della regione. Appassionata la risposta del pubblico che ha gremito i posti sul palco della Sala Grande del Comunale sia la mattina, per assistere agli spettacoli di “Teatro Ragazzi”, sia la sera. L’iniziativa rientra nell’ambito della “Piattaforma per la Circuitazione dello spettacolo professionale in Trentino-Alto Adige”, nata dalla collaborazione tra Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino e sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige. A Bolzano – nel giro di 48 ore – si sono confrontate con il pubblico 12 compagnie: Arditodesio, Bottega Buffa Circovacanti, Collettivo Clochart, I Burattini di Luciano Gottardi, i Teatri Soffiati, Mind The Step, Trento Spettacoli, Malmadur, Evoè! Teatro, Teatro La Ribalta- Kunst der Vielfalt, Theakos e Collettivo Soma e oltre 30 le artiste e gli coinvolti. Ora, compagnie e professioniste/i del palcoscenico saranno protagonisti del focus al Sociale di Trento sabato 8 e domenica 9 ottobre. L’ingresso è gratuito.

La Piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo è nata per rilevare e mappare le compagnie professionali sul territorio attraverso le loro proposte artistiche. Le quasi 200 proposte pervenute in seguito al bando sono state oggetto di una selezione da parte di una commissione artistica che ha avuto l’arduo compito di valutare i numerosissimi progetti secondo i parametri di qualità artistica, curriculum artistico, fattibilità tecnica ed economica e originalità delle proposte.

Anche a Trento, i matinée saranno dedicati al pubblico più giovane, alle 18.00 si svolgeranno gli incontri della compagnie con il pubblico nell’ambito dell’iniziativa “Raccontami il tuo progetto” e in fascia serale (sabato a partire dalle 20.30, mentre domenica dalle 19.00) andranno in scena gli spettacoli vincitori del bando.