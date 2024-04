GDF TRENTO / GUARDIA FINANZA * LAVORO “SOMMERSO”: « SCOPERTI IN VALSUGANA 12 LAVORATORI IN “NERO” E DUE IRREGOLARI, SANZIONI PER 90.000 EURO »

10.12 - giovedì 18 aprile 2024

Nell’ambito del dispositivo volto al controllo economico del territorio, finalizzato anche all’azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di lavoro “nero” ed irregolare, i Finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno scoperto gravi irregolarità nell’assunzione di 14 lavoratori, 12 dei quali impiegati in “nero” e 2 irregolari, da parte di un’impresa con sede nell’alta Valsugana, operante nel settore della ristorazione.

In particolare, i militari della Tenenza di Borgo Valsugana, intensificando le attività di polizia economico- finanziaria avviate ai fini del contrasto del sommerso da lavoro, hanno eseguito un controllo fiscale nei confronti di un soggetto economico, approfondendo, nello specifico, la disciplina in materia di legislazione sul lavoro.

Le investigazioni hanno evidenziato come il personale sia stato impiegato completamente “in nero”, stante l’assenza della prescritta comunicazione telematica al Sistema Informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in generale, di alcuna preventiva comunicazione riguardante l’instaurazione dei rispettivi rapporti di lavoro, con la conseguente inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei relativi adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali.

I militari hanno contestato le violazioni previste in materia giuslavoristica, con l’applicazione, in particolare, della cd. “maxi-sanzione per lavoro nero”, irrogata “a scaglioni”, in relazione alla durata del rapporto irregolare di lavoro e delle plurime violazioni scaturenti dall’uso improprio del contante per retribuire i lavoratori, in luogo di pagamenti tracciati.

Inoltre, è stata proposta al competente Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia autonoma di Trento l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle si inquadra nell’alveo della costante azione del Corpo volta al contrasto del fenomeno del “lavoro sommerso” che sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi e i diritti dei lavoratori e genera una sleale concorrenza ai danni delle imprese che operano nel rispetto della legalità.