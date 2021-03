VIDEOINTERVISTA AL SEN. ADOLFO URSO (FDI – COMMISSARIO IN TRENTINO) * FOCUS SU: « NUOVI ASSETTI POLITICI / PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE / RAPPORTI FDI E LEGA / AMMINISTRATIVE 2023 »

1) DA ZERO A TRE

La legislatura in Trentino è giunta quasi al giro di boa, (dato che tra poco saranno passati due anni e mezzo dalle ultime elezioni amministrative): le chiedo pertanto, come avete fatto negli ultimi mesi a passare da zero consiglieri a tre in Provincia? Merito vostro o demerito della Lega?

2) CONSIGLIO PROVINCIALE

Il consigliere Claudio Cia vede di buon occhio la nomina di Alessia Ambrosi a Presidente del Consiglio provinciale di Trento, al posto di Walter Kaswalder (il quale ha subìto recentemente due sconfitte in una causa civile sindacale per avere licenziato il suo segretario particolare). Lei chiederà tale prestigioso incarico a Maurizio Fugatti?

3) GIUNTA PROVINCIALE

Qualora la staffetta Kaswalder-Ambrosi non dovesse realizzarsi, lei parlerà al Presidente della Provincia di Trento, Fugatti, per ottenere un posto targato Fratelli d’Italia nella Giunta?

4) FDI – LEGA

Perché Fratelli d’Italia sta crescendo sempre più e la Lega fatica a mantenere il primato nei sondaggi elettorali? Glielo chiedo dato che lei è espertissimo di movimenti elettorali, poiché è diventato parlamentare nel 1994 (27 anni fa…).

5) TRENTINO 2023

Ultima domanda senatore Urso. Facciamo un passo avanti fino alle prossime amministrative in Trentino: la coalizione di centrodestra come se la immagina? Pensa che sarà possibile fare in modo che la Lega sostenga un vostro candidato Governatore del Trentino?