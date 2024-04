COMITATO CITTADINI “CRISTO RE ATTIVA” * TRENTO – BY PASS FERROVIARIO: « MANIFESTAZIONE SABATO 20/4 CON PARTENZA ALLE 15 DA PIAZZA CANTORE »

06.06 - giovedì 18 aprile 2024

Circonvallazione ferroviaria: nasce “Cristo Re Attiva” per la tutela del territorio e della salute dei cittadini

1. Siamo un gruppo di cittadini del rione di Cristo Re che vogliono informarsi e informare sui reali problemi legati al progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento.

2. Siamo consapevoli di quanto sia necessario diventare una voce libera e indipendente per informare tutti gli abitanti del rione Cristo Re delle specifiche problematiche ambientali e igienico sanitarie legate all’eventuale realizzazione del cantiere della circonvallazione ferroviaria.

3. Non siamo aprioristica contrari alla realizzazione della linea di trasporto ad alta capacità (TAC), ma vogliamo che la sua realizzazione non metta a repentaglio la sicurezza del nostro territorio e della nostra popolazione.

4. Affermiamo che siamo preoccupati dall’eventuale realizzazione di un progetto che consideriamo tecnicamente debole e pericoloso, oltre che inutilmente impattante sul tessuto urbano della città di Trento e del rione di Cristo Re.

5. Chiediamo che sia considerata propedeutica alla realizzazione di qualsiasi altra opera, la bonifica integrale delle aree SIN “ex Sloi” ed “ex Carbochimica” e che pertanto in tali aree non venga realizzato nessun cantiere fintanto che le stesse non siano bonificate.

6. Democraticamente ci impegneremo in questa battaglia civile, in ogni possibile sede per noi praticabile, per salvaguardare l’integrità della città di Trento e del quartiere di Cristo Re minacciata da un progetto ad alto rischio rischio ambientale e sanitario, privo di certezze relativamente ai tempi di realizzazione e dei conseguenti disagi derivanti dalla presenza di un cantiere infinito.

7. Invitiamo tutti i cittadini di Cristo Re a partecipare ai prossimi incontri che verranno organizzati nel rione e a partecipare alla manifestazione che avrà luogo sabato 20 aprile con partenza alle ore 15 da piazza General Cantore.

Comitato cittadini “Cristo Re Attiva” – Trento