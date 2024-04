CAL * SEDUTA 17 APRILE: « RIQUALIFICAZIONE BORGO PALÙ DEL FERSINA PER L’OSPITALITÀ DIFFUSA, PARERE FAVOREVOLE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PNRR »

19.08 - mercoledì 17 aprile 2024

Riqualificazione del borgo di Palù del Fersina per l’ospitalità diffusa. Parere favorevole ai criteri per l’erogazione di contributi PNRR.

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente ‘Approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l’ospitalità diffusa INTERVENTO 15 del progetto BORGO – Palù del Fersina – la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi. L’ intervento si colloca nell’ambito del PNRR (M1.C3 – INVESTIMENTO 2.1. – linea di azione A) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU’.

Le risorse, che in questo bando ammontano a 1milione e 800 mila euro, si inseriscono nel Fondo del paesaggio di competenza provinciale e i criteri con cui viene azionato devono essere votati dal Cal.

Il Comune di Palù del Fersina è un piccolo borgo nel cuore del Trentino di 167 abitanti, a 1360 metri di altitudine ed è stato individuato dalla Giunta provinciale, quale borgo a rischio di abbandono, come Ente pilota per il progetto presentato dal Comune per la rigenerazione culturale, sociale ed economica nell’ambito della Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi” del PNRR.

In particolare, a Palù del Fersina il progetto prevede il rilancio di lingua autoctona e tradizioni, l’apertura al turismo ‘green’, il potenziamento di strade e infrastrutture digitali, il restauro di luoghi per ospitare turisti e chi vuole vivere e lavorare sul territorio. Lo scorso mese di marzo, il Comune di Palù del Fersina, ha approvata la variante generale al PRG che ha previsto la nuova catalogazione degli immobili in centro storico, in nuclei storici isolati o facenti parte del patrimonio edilizio montano, con essa sono state create le condizioni per poter realizzare interventi secondo gli obiettivi progettuali PNRR.

La delibera

La delibera riguarda l’intervento n. 15 “Ospitalità diffusa” per cui si prenota un budget di 1.800.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2024. Il Ministero della Cultura, nel giugno 2022, ha approvato, infatti, la proposta progettuale “La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi”, assegnando al progetto Palù del Fersina un finanziamento di € 20 mln. È stato, quindi, approvato lo Schema di accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Palù del Fersina – Palai en Bernstol. Considerato che la realizzazione dell’intervento rappresenta per la Provincia di Trento un obiettivo strategico, la delibera propone l’approvazione dello schema di Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l’ospitalità diffusa. La Giunta individua, come struttura responsabile, per le attività di istruttoria, concessione, erogazione il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Nello specifico il progetto va a sostenere progetti di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati, anche del terzo settore. I beni oggetto di intervento dovranno essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi turistici ad uso ricettivo. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 200.000,00 euro con una spesa ammessa massima di € 285.714,29 come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 70%. L’intervento finanziabile deve avere una spesa minima ammissibile e rendicontabile pari a 20.000 euro. I soggetti dovranno impegnarsi a condurre l’attività di carattere ricettivo per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, pari ad almeno dieci anni. L’intervento dovrà essere avviato, almeno mediante formale affidamento di incarico di progettazione dei lavori – pena revoca del finanziamento – entro il 30 giugno 2024 e concluso entro il 30 giugno 2026 con attestato da certificato di regolare esecuzione

Designati i componenti per la Commissione tecnica dei canoni

All’ordine del giorno anche la designazione dei componenti per la Commissione tecnica per la determinazione dei canoni per lo sfruttamento delle cave di porfido di proprietà comunale, come previsto dalla legge provinciale di settore. Il Cal ha riconfermato i tre componenti uscenti: Andrea Girardi, Fulvio Tonon e Lorenzo Stenico.

Segno di riconoscimento del CAL al dirigente Giovanni Gardelli

A margine della seduta odierna, il CAL ha voluto consegnare al dott. Giovanni Gardelli un segno di riconoscimento per il suo impegno di quindici anni alla guida delle relazioni con gli Enti locali, in veste di responsabile della Struttura provinciale competente.

Il CAL lo ha ringraziato per il forte senso di comunità e di vicinanza ai comuni dimostrato in questi anni. Un ruolo che ha rivestito dimostrando sempre amore per la propria terra.

L’augurio è stato quello di continuare con lo stesso impegno a servire l’Amministrazione e la Comunità trentina, nel nuovo ruolo recentemente assegnatogli. Il dott. Gardelli, visibilmente commosso, ha ringraziato a sua volta il Consiglio delle autonomie locali per un’esperienza che lo ha accresciuto professionalmente e umanamente.