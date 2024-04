COPPOLA (AVS) * MINORI NON ACCOMPAGNATI: «A PERGINE VALSUGANA SOLUZIONI DISUMANE ED ASSENZA DI SUPPORTO»

13.06 - martedì 30 aprile 2024

Ė molto triste constatare come, giorno dopo giorno, il Trentino, da sempre terra di accoglienza, grazie ai suoi decisori politici si stia trasformando in terra di disumanità.

La notizia del trasferimento da Pergine Valsugana a Trento di 12 minori che saranno ospitati nei container dell’emergenza freddo lascia esterrefatti. Questi giovani fanno parte di un gruppo di 30 minori che erano stati spostati a Pergine. E’ incredibile come lo sconcerto sia del Sindaco Franco Ianeselli che dell’assessore alle Politiche sociali Alberto Pedrotti, che hanno interpellato a questo proposito la Provincia, non sia stato minimamente preso in considerazione. Come al solito la Provincia agisce all’improvviso e di imperio, senza consultarsi con i portatori di interesse, Comuni, Cooperative e Associazioni, che salvaguardano e tutelano i minori non accompagnati. Siamo in attesa di comprendere quai siano i progetti che la Provincia intende mettere in atto, la visione invece è molto chiara, per traghettare questi ragazzi verso l’età adulta e non consegnarli alla malavita organizzata. Non è possibile ritenere adeguata l’unica cosa evidente, e cioè il controllo esercitato dalle forze dell’ordine che stazionano davanti ai container. La sicurezza e l’ordine pubblico non sono l’unico tema di cui occuparsi.

Interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se non si ritenga che prendersi cura di minori non accompagnati, così come previsto da tutta la normativa italiana e europea, sia di piena e totale responsabilità della politica e delle amministrazioni locali;

quali siano i servizi di integrazione che la Provincia intende mettere in campo per i minori non accompagnati in generale e in particolare per questi 12 giovani riportati nel capoluogo in condizioni inaccettabili;

se si ritenga che concentrare minori non accompagnati che manifestano inevitabili problematiche psicologiche e relazionali, tutti nei medesimi luoghi, possa essere una risposta accettabile;

se non si consideri inconcepibile e disumana una sistemazione in container, evidentemente inidonea e tra l’altro priva di servizi;

se non sia totalmente ingiustificato da parte dell’ente pubblico preposto, la Provincia autonoma di Trento, scaricare sulle cooperative e sui volontari l’accoglienza di cui questi ragazzi hanno estremo bisogno oltre che diritto, posto che il tema non è solo la custodia, ma l’educazione, l’istruzione, la cura e il supporto sanitario e psicologico: indispensabili per giovani vite già tanto provate e prive della rete familiare.

Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale Tn-Aa Alleanza Verdi e Sinistra

