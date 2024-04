DALDOSS (FDI) – INTERROGAZIONE: “LAGHI PINETANI, LA PAT COSTITUISCA UNA CONSULTA PERMANENTE PER MONITORARE LO STATO DI SALUTE”

12.48 - martedì 30 aprile 2024

Daldoss (FdI): La Provincia costituisca una consulta permanente per monitorare lo stato di salute dei laghi pinetani.

Lo stato di salute del lago di Serraia in particolare ma anche gli altri bacini lacustri dell’altopiano dei Pinè sono l’oggetto dell’interrogazione a risposta immediata depositata dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Daldoss in vista della prossima seduta del consiglio provinciale del 7 maggio prossimo.

Il tema della florescenza di alghe e prolungate fioriture di cianobatteri tossici nelle acque dei laghi pinetani preoccupa da anni gli amministratori locali che chiedono alla Provincia la costituzione di una consulta permanente al fine di individuare soluzioni definitive per poter garantire l’accesso al lago in sicurezza durante tutta la stagione.

Lo scorso anno infatti i sindaci locali avevano emesso un’ordinanza di divieto di pesca e balneazione per tutelare la salute di residenti e dei molti turisti che frequentano i laghi. Durante la scorsa legislatura il lavoro del tavolo tecnico provinciale costituito insieme alle amministrazioni comunali di Baselga di Pinè e di Bedollo si era concentrato sull’individuazione delle cause dell’eutrofizzazione, adottando un protocollo sperimentale per la gestione dei pompaggi che comunque non ha prodotto i risultati sperati.

Il consigliere Carlo Daldoss chiede alla Giunta provinciale se intenda costituire una consulta ad hoc che si occupi del risanamento dei laghi dell’altopiano di Pinè, formata da esperti come previsto dall’accordo di programma per la valorizzazione e rilancio del territorio pinetano in collaborazione con i comuni territorialmente competenti e i soggetti competenti in materia.

*

Carlo Daldoss

Consiglio provincia autonoma Trento