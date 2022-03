PAT * GUERRA: « DA TRENTO PARTITO UN CAMION SOLIDALE PER L’UCRAINA, ENTRERÀ NEL TERRITORIO CON VESTIARIO ED ALIMENTARI MEDICINALI »

16.02 - lunedì 21 marzo 2022

Camion solidale per l’Ucraina da Trento. Entrerà nel territorio ucraino con vestiario, alimentari medicinali. L’assessore Segnana: aiuto concreto per chi soffre a causa della guerra.

Un camion solidale per l’Ucraina messo a disposizione da Fai Conftrasporto del Trentino e organizzato in collaborazione con l’associazione Rasom partito oggi da Trento, una volta a destinazione, entrerà per una ventina di chilometri in territorio ucraino. L’arrivo è previsto per mercoledì. A bordo del camion vestiario, medicinali e alimentari destinati alla popolazione ucraina.

Alla partenza c’erano anche l’assessore alle politiche sociali Stefania Segnana, la consigliera provinciale Vanessa Masè e Andrea Pellegrini, presidente di Fai Conftrasporto.

“Anche questa iniziativa – sottolinea l’assessore Segnana – conferma la grande solidarietà del Trentino verso la popolazione ucraina. In una situazione delicata come quella attuale, gli aiuti concreti sono fondamentali per alleviare il dolore e la deprivazione delle persone che soffrono a causa della guerra e per dare loro un segnale di speranza e vicinanza”.