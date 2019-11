APE – ALLEANZA POPOLARE ECOLOGISTA * SONDRIO: « INSEGUE TRE CAPRIOLI CON LO SCOOTER E LI FA GETTARE DA 30 METRI, PRESENTATA DENUNCIA E INTERROGAZIONE PARLAMENTARE » (VIDEO)

Sondrio: insegue tre caprioli con lo scooter e li fa gettare da 30 metri. Gli ecologisti presentano denuncia e interrogazione parlamentare.

“Ieri mattina, 14 novembre 2019, abbiamo depositato, tramite la nostra responsabile diritti animali Daniela Martani, una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in merito all’orribile vicenda di Morbegno. Un uomo alla guida del suo motociclo braccava tre caprioli e li costringeva a gettarsi da un ponte alto 30 metri.

L’atto di inseguire un animale selvatico al fine di cagionare sofferenza è una violazione della legge 189/2004, ovvero del Codice Penale (articolo 544 ter). Inoltre, ravvisiamo una infrazione dell’art. 173 del Codice della Strada per uso del cellulare alla guida e una trasgressione dell’Ordinanza n.2 2016 della Provincia di Sondrio che prevede ‘una sanzione amministrativa di circa 150 euro per aver arrecato deliberato disturbo agli animali’. L’on. Patrizia Prestipino (Pd), che ringraziamo per il suo sostegno, ha depositato oggi una interrogazione in Parlamento su questa barbarie. Non tollereremo che questo macabro ‘divertimento’ ai danni di esseri indifesi rimanga impunito. Pertanto chiederemo che questo orrendo atto venga punito con la massima severità”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).

