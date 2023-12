PAT * SANTA BARBARA: FUGATTI, « VVF VOLONTARI, ATTRAVERSO DI VOI È LA STESSA IMMAGINE DELL’AUTONOMIA CHE SI RAFFORZA »

12.48 - sabato 2 dicembre 2023

Da oggi moltissime iniziative celebrative in tutti i Corpi comunali. Stamani a Palazzo Geremia il grazie delle istituzioni

Santa Barbara: lunedì appuntamento alla caserma di Trento. La ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco oltre che dei minatori, rappresenta da sempre un appuntamento importante per il grande mondo del volontariato pompieristico. Nel calendario, il giorno stabilito è il 4 dicembre, ma già da oggi in tutti i centri del Trentino i diversi Corpi dei vigili del fuoco volontari organizzano momenti di festa, di riflessione e di bilancio.

E’ stato così anche a Trento dove questa mattina, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del presidente della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, Luigi Maturi, dell’assessore comunale Italo Gilmozzi e di consiglieri provinciali e rappresentanti dello Stato, si è svolta una breve cerimonia dedicata ai pompieri.

“Oggi tutte le istituzioni presenti – ha commentato Fugatti – testimoniano all’unanimità il senso di riconoscenza che le nostre comunità vi riconoscono. La funzione che svolgete ogni giorno dell’anno, anche in queste ore, in cui il maltempo crea qualche disagio, voi siete presenti, per presidiare e tendere una mano sicura e competente. Sono caratteristiche che ci riconoscono ovunque, anche a livello nazionale e non è un caso se svolgiamo il ruolo di coordinamento delle Regioni nella protezione civile nazionale, così come non è un caso che il nostro aiuto è richiesto in missioni in Italia e all’estero, come in Slovenia, in Friuli, in Emilia Romagna solo per citare le ultime.

Dobbiamo esserne orgogliosi, consapevoli che attraverso di voi è la stessa immagine dell’autonomia che si rafforza, un’autonomia che parla di solidarietà. Quando arriva una chiamata – ha concluso Fugatti – un vigile sa che deve partire, ma non sa cosa troverà: può essere Vaia o la Marmolada; per questo ammiriamo il vostro coraggio; per questo dobbiamo ringraziare le vostre famiglie che vi sostengono in ogni momento”.

L’incontro si è concluso con l’illustrazione delle attività svolte nell’ultimo anno, con un’attenzione particolare al tema del ricambio generazionale e alle iniziative rivolte ai giovani che fortunatamente ancora rispondono al richiamo del volontariato.

Come accennato, molte altre iniziative analoghe sono in programma nel fine settimana in diversi centri del Trentino, ma le celebrazioni di “Santa Barbara” si svolgeranno anche nell’arco di tutta la prossima settimana. Lunedì ad esempio l’appuntamento è a partire dalle ore 10 nella Caserma dei Vigili del fuoco in Via Secondo da Trento.