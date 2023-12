CGIL FP E UIL FPL SANITA – TRENTINO * SOLATRIX – ROVERETO: « POSIZIONAMENTO APPARECCHIO RADIOGRAFIE DA PARTE PERSONALE OSS, GRAVE ABUSO DI PROFESSIONE »

07.37 - mercoledì 13 dicembre 2023

I Segretari Generali Giuseppe Varagone e Luigi Diaspro delle Organizzazioni Sindacali Uil FPL sanità e Cgil Fp del Trentino desiderano portare all’attenzione un possibile grave abuso di professione presso la struttura Solatrix di Rovereto, evidenziando la pratica impropria del personale OSS che, su indicazione della struttura stessa, si occupa del posizionamento dell’apparecchio per le radiografie prima, durante e dopo gli interventi, assumendo un ruolo attivo nell’esecuzione dell’esame diagnostico.

Nonostante ripetute segnalazioni in cui si sottolineava la gravità di tale situazione, poiché la gestione di tali procedure spetta al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), dotato di competenze specifiche e di un percorso universitario, la struttura non ha modificato le attribuzioni del personale OSS, riconfermandole in toto nell’incontro dell’11 dicembre presso la struttura Solatrix, richiesto dalle organizzazioni sindacali e dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Trento. In tale sede Cgil e Uil hanno ribadito la non adeguatezza di tale pratica, evidenziando le possibili sanzioni legali e il rischio per la sicurezza dell’operatore e dell’utente in tema di radioprotezione. Vale sottolineare che tra le mansioni dell’Oss – Operatore Socio Sanitario – in sala operatoria non sono ricomprese quelle del posizionamento e centratura dei macchinari per l’esecuzione delle radiografie.

Non ci soddisfano le dichiarazioni della Direzione Sanitaria della struttura, che sostiene di aver informato preventivamente nel 2020 gli organi competenti (Apss e Ispettorato del Lavoro) dell’organizzazione del lavoro nelle sale operatorie, con ciò considerando definito positivamente ogni aspetto della vicenda.

Riteniamo la situazione di particolare gravità e per questo motivo svolgeremo gli ulteriori approfondimenti tecnici e sindacali – riferiscono i Segretari Giuseppe Varagone e Luigi Diaspro di Uil FPL Sanità e Cgil Fp del Trentino. Il problema è stato sottoposto all’Ordine dei Tecnici di Radiologia che, a sua volta, ha segnalato l’incidente al Nucleo Carabinieri Antisofisticazione (NAS), il quale ha avviato un’indagine. Concludono i due Segretari comunicando che hanno inviato una missiva a tutti gli organi competenti in materia di tutela e salvaguardia del malato per richiamare l’attenzione su questa delicata questione.

Luigi Diaspro

CGIL FP

Giuseppe Varagone

UIL FPL SANITÀ