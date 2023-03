TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI DEMOPOLIS: « CON SCHLEIN IL PD HA QUASI 2 MILIONI DI VOTI IN PIÙ » DATI: (DIFFUSIONE 28/3 – RILEVAZIONI 22/3)

09.09 - mercoledì 29 marzo 2023

Sondaggi Demopolis: con Schlein il Pd ha quasi 2 milioni di voti in più.

Oltre 1 milione e 800 mila voti e 5 punti di consenso. Sono i numeri portati in dote da Elly Schlein al Pd una volta eletta segretaria del partito. A snocciolarli è una recente indagine condotta da Demopolis. Le intenzioni di voto registrate dall’istituto demoscopico confermano Fratelli d’Italia al 30% (+4 punti rispetto alle elezioni del 25 settembre), il Pd, come anticipato all’inizio, è salito al 20,2% (era al 15% a fine gennaio), le altre forze politiche sono date in flessione: Movimento 5 Stelle al 15%, Lega all’8,5%, Azione al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra-Verdi al 3%.

Demopolis ha anche analizzato i flussi elettorali riguardanti i nuovi voti arrivati al Pd (prima dell’elezione di Schlein erano 4 milioni, ora sono 5 milioni e 800 mila): la maggior parte (70%) arrivano dal bacino degli astenuti, il 16% dal M5S, il 5% da Sinistra-Verdi e il 9% da altre liste. “L’affluenza, pur lontana dal passato – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – torna a crescere, soprattutto grazie ad una forte motivazione al voto che si rileva in particolar modo tra quanti si riconoscono nei 2 principali partiti italiani, guidati da Giorgia Meloni e da Elly Schlein”.

*

Fonte: Demopolis

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggi: dal 21 al 22 marzo. Campione probabilistico statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento, stratificato per genere, età ed area di residenza. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne; margine massimo di errore 3%. Interviste complete effettuate: 2.000; totale contatti: 5.896. Cawi-cati per la somministrazione del questionario di rilevazione.