PATT – DONNE AUTONOMISTE * FEMMINICIDI: PATRIZIA PACE, « URGE INVESTIRE PER PREVENIRE ED AFFRONTARE QUESTA PIAGA »

Si scrivono pari opportunità e si leggono politiche di parità di genere, di rispetto, di valorizzazione della persona in quanto tale, del suo potenziale e delle sue capacità di autodeterminazione. È un così bravo ragazzo… è un padre esemplare… è un compagno affettuoso …il troppo amore a volte….nessuno mai avrebbe immaginato che…Chissà cosa è scattato nella testa di quel mostro.

Sono tutte affermazioni irrispettose della violenza subita da una donna ma anche del dolore che accomuna due famiglie.

Tutti a chiedersi cosa possa aver scatenato un simile gesto, ed ecco che parte una sorta di caccia alle streghe, tutti pronti ad alzare il dito contro un ipotetico colpevole e a rintracciare la causa, anzi l’insieme di cause che scatenano un femminicidio! Ma poi cala il silenzio e a cosa porta tutto questo chiacchierio?

Onestamente credo che la causa di un femminicidio sia una sola: l’incapacità di accettare un no come risposta! E se, come si legge nel rapporto dell’OMS che definisce la violenza contro le donne “un problema di salute di proporzioni globali enormi”, i dati evidenziano che il 38% di femminicidi nel mondo è causato dal partner intimo, mentre il 42% delle donne che hanno subito abusi fisici da parte del proprio compagno ha anche sofferto di lesioni, urge investire per prevenire e affrontare le cause di questa epidemia globale.

In Italia è il Nord a detenere il primato dei femminicidi e fra i partner assassini nel 77,8% dei casi si tratta del compagno o ex fidanzato. I nuovi dati dimostrano come la violenza contro le donne sia diffusa, senza differenza di età, razza, posizione sociale, unite da un unico filo rosso sangue: sono vittime di uomini che non sanno cosa sia l’amore ed il rispetto.

E a tutto questo c’è un’unica soluzione un cambio di passo, un processo culturale che a partire da percorsi di educazione affettiva porti ad innescare negli uomini un atteggiamento di rispetto, di accettazione della volontà di una donna e di consapevolezza che le relazioni non sono interruttori che si accendono e spengono a loro piacimento e la donna non è un oggetto di loro proprietà di cui disporne anche la vita. Certo la violenza di genere è una piaga sociale che va affrontata da tutti, donne e uomini assieme, ma sono altresì convinta che noi donne dovremmo avere una maggior consapevolezza di farci promotrici di questo cambiamento e di rinnegare puntualmente frasi del tipo “a ma se l’è cercata, l’amava troppo e lei lo ha comunque lasciato, in fondo poteva dargli un’altra possibilità per ricominciare e provare a capire il suo amore, lui non le ha mai fatto mancare nulla…”. Se poi diamo un occhio ai giornali, frasi, immagini e comportamenti sessisti sono mal dissimulati come battute, frasi divertenti, modi di dire, giudizi “bonari”.

La cruda realtà è che una campagna di sensibilizzazione da sola non estirpa il problema, lo mette in luce per un periodo più o meno breve e poi nulla fino al prossimo femminicidio o alla prossima campagna mediatica. È duro ammettere che la violenza fa parte dell’animo umano ma non possiamo non dircelo anzi se la portiamo a consapevolezza allora potremmo riuscire ad incanalarla, a guidarla verso una risoluzione dei conflitti mediante il dialogo.

E allora cosa fare? Promuovere azioni di sensibilizzazione, percorsi di rispetto reciproco e mobilitare le sensibilità, superando i pregiudizi culturali e i retaggi antichi di millenni ancora fortemente radicati, con la partecipazione di uomini e di donne, coinvolgendo famiglia, scuola e istituzioni per un patto educativo condiviso al fine di rendere il mondo libero da pregiudizi, stereotipi, discriminazioni e percorrere la lunga strada della parità di genere.

Patrizia Pace

Presidente donne autonomiste PATT

Le donne vittime di femminicidio nel 2023

Teresa Spanò 2 Gennaio Giulia Donato 4 Gennaio Martina Scialdone 13 Gennaio Oriana Brunelli 14 Gennaio Teresa Di Tondo 15 Gennaio Alina Cristina Cozac 22 Gennaio Giuseppina Faiella 28 Gennaio Yana Malayko 1 Febbraio Margherita Margani 4 Febbraio Antonia Vacchelli 6 Febbraio Melina Marino 11 Febbraio Santa Castorina 11 Febbraio Cesina Bambina Damiani 12 Febbraio Rosina Rossi 16 Febbraio Chiara Carta 18 Febbraio Sigrid Grober 19 Febbraio Maria Luisa Sassoli 23 Febbraio Giuseppina Traini 25 Febbraio Caterina Martucci 1 Marzo Rosalba Dell’Albani 4 Marzo Iolanda Pierazzo 6 Marzo Iulia Astafieya 7 Marzo Rossella Maggi 8 Marzo Petronilla De Santis 9 Marzo Rubina Kousar 9 Marzo Maria Febronia Buttò 10 Marzo Pinuccia Contin 16 Marzo Francesca Giornelli 28 Marzo Agnese Oliva 29 Marzo Zenepe Uruci 30 Marzo Carla Pasqua 31 Marzo Alessandra Vicentini 31 Marzo Sara Ruschi 13 Aprile Brunetta Ridolf 13 Aprile Rosa Gigante 18 Aprile Anila Ruci 19 Aprile Stefania Rota 21 Aprile Barbara Capovani 23 Aprile Wilma Vezzaro 25 Aprile Antonella Lopardo 2 Maggio Rosanna Trento 3 Maggio Danjela Neza 6 Maggio Jessica Malaj 7 Maggio Anica Panfile 21 Maggio Yirel Natividad Peña Santana 27 Maggio Ottavina Maestripieri 1 Giugno Giulia Tramontano 1 Giugno Pierpaolo Romano 1 Giugno Giuseppina De Francesco 8 Giugno Maria Brigida Pesacane 8 Giugno Floriana Floris 9 Giugno Cettina De Bormida 10 Giugno Rosa Moscatiello 12 Giugno Svetlana Ghenciu 19 Giugno Margherita Ceschin 24 Giugno Laura Pin 28 Giugno Maria Michelle Causo 28 Giugno Ilenia Bonanno 6 Luglio Benita Gasparini 19 Luglio Mariella Marino 20 Luglio Norma 22 Luglio Vera Maria Icardi 24 Luglio Marina Luzi 25 Luglio Angela Gioiello 28 Luglio Mara Fait 28 Luglio Sofia Castelli 29 Luglio Iris Setti 6 Agosto Maria Costantini 9 Agosto Celine Frei Matzohl 13 Agosto Anna Scala 17 Agosto Vera Schiopu 19 Agosto Francesca Renata Marasco 28 Agosto Rossella Nappini 4 Settembre Marisa Leo 6 Settembre Nerina Fontana 16 Settembre Cosima D’Amato 20 Settembre Maria Rosa Troisi 20 Settembre Rosaria Di Marino 20 Settembre Liliana Cojita 21 Settembre Manuela Bittante 25 Settembre Anna Elisa Fontana 25 Settembre Carla Schiffo 27 Settembre Monica Berta 27 Settembre Klodiana Vefa 28 Settembre Egidia Barberio 30 Settembre Anna Malmusi 1 Ottobre Piera Paganelli 4 Ottobre Eleonora Moruzzi 5 Ottobre Silvana Aru 13 Ottobre Concetta Marruocco 14 Ottobre Marta Di Nardo 20 Ottobre Antonella Iaccarino 21 Ottobre Giuseppina Lamarina 24 Ottobre Pinuccia Anselmino 25 Ottobre Annalisa D’Auria 28 Ottobre Etleva Kanolija 29 Ottobre Michele Faiers Dawn 1 Novembre Patrizia Vella Lombardi 14 Novembre Francesca Romeo 18 Novembre Giulia Cecchetin 18 Novembre .