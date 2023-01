RAI * DAVID SASSOLI: « AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA NUMEROSI SPAZI ALL’INTERNO DEI PALINSESTI DELLE RETI, L’11/1 »

15.08 - lunedì 9 gennaio 2023

E’ passato un anno dalla morte prematura di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo negli anni ultimi anni della sua vita, parlamentare europeo per il Partito Democratico prima, ma soprattutto un collega per i giornalisti della Rai, con i quali ha condiviso successi e traguardi fino a diventare tra il 2006 e il 2009, vice direttore del Tg1. La Rai, per rendere omaggio a Sassoli, mercoledì 11 gennaio, giorno della sua scomparsa, aprirà numerosi spazi all’interno dei palinsesti delle reti e nelle testate, che dedicheranno al suo ricordo servizi e approfondimenti nelle edizioni dei Telegiornali. In particolare, RaiNews24 seguirà le dirette istituzionali previste nella giornata – sia in Italia che al Parlamento Europeo – e organizzerà due speciali a lui dedicati, in onda alle 9.30 e alle 16.30. La Tgr del Friuli Venezia Giulia sarà al Centro di riferimento oncologico di Aviano, una delle più importanti strutture sanitarie a livello internazionale, dove Sassoli è stato curato negli anni della sua malattia. La Tgr Emilia Romagna intervisterà invece Pierluigi Castagnetti, Presidente della Fondazione Fossoli, l’ex campo di concentramento di Carpi, dove Sassoli fu presente in diverse occasioni, anche come Presidente del Parlamento Europeo. Mercoledì 11 gennaio una pagina dedicata a David Sassoli sarà aperta anche su Rai 1 all’interno di “Uno Mattina” (09.05), su Rai2 a “I Fatti Vostri” (11.10) e su Rai3 ad “Agorà” (08.00).

Rai Cultura proporrà su Rai Storia alle 16.00 “David Sassoli, un giornalista per l’Europa”, a cura di Enrico Salvatori, un documentario che racconta momenti della carriera giornalistica di Sassoli per le testate Rai, i reportage sulla lotta alle mafie, sulla pace e sulla legalità, e l’elezione alla Presidenza del Parlamento Europeo, avvenuta il 3 luglio del 2019. L’offerta verrà rilanciata anche sul portale di Rai Cultura – www.raicultura.it – e sui canali social.

RaiPlay aggiornerà la collezione dedicata a Sassoli con una puntata tratta dagli archivi di Sottovoce (pubblicata nel gennaio 2022), un servizio del Tg1 del 2019 in occasione della sua elezione a Presidente del Parlamento Europeo, un’intervista a “Mezz’ora in più” (2019), una a “Che tempo che fa” (dalle edizioni 2019, 2020, 2021), l’intervista a “Unomattina” del 2020)e il suo incontro con Camilleri (tratto da “Prima” – 2018). Inoltre, sempre su RaiPlay, da segnalare una collezione di Rai Kids con 24 brevi ritratti di giovani “alfieri della Repubblica” che si sono distinti per il loro impegno sociale e civile, intitolata “La Speranza siamo noi”, che richiama nel titolo l’ultimo messaggio di David Sassoli sulla responsabilità verso gli altri. RaiPlay Sound, infine, in omaggio a Sassoli proporrà in home page una selezione di documenti audio con una serie di interviste da lui rilasciate a “Che tempo che fa” e le testimonianze di esponenti e analisti politici italiani in occasione della sua scomparsa ai programmi di Radio1 “Caffè Europa”, “Moka”, “Zapping”e “Radio anch’io”.