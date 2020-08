CGIL FP – TRENTINO * RINNOVO CONTRATTO SANITà PRIVATA: « LA MANIFESTAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, LUNEDì 31 AGOSTO ORE 11.00 »

La Funzione pubblica Cgil del Trentino avvisa che Lunedì 31 agosto alle ore 11, presso il Commissariato del Governo, si terrà una manifestazione per il Rinnovo del contratto della sanità privata.

Dopo 3 anni di trattative e 14 anni di assenza di rinnovo contrattuale, si era giunti alla sottoscrizione di un testo di contratto collettivo nazionale condiviso dalle delegazioni trattanti, datoriali e sindacali. Smentendo loro stesse, Aris e Aiop hanno successivamente sostenuto non esserci le condizioni sufficienti per sottoscrivere in via definitiva il contratto, venendo meno agli impegni sottoscritti e ponendo i lavoratori in una condizione di incertezza e privazione di riconoscimenti economici.