CENTRO MUSICA TRENTO * “ BEEART “: « 3 I CONCERTI ORGANIZZATI (5-12-15 SETTEMBRE) IN COLLABORAZIONE CON IL  CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA ED IL MUSE »

L’alveare è una delle strutture più avanzate esistenti in natura. Al suo interno, le api collaborano responsabilmente per provvedere al mantenimento della struttura e delle leggi che la regolano, agendo sempre per il bene della comunità e quindi del singolo.

I favi – esagoni sono il simbolo del cooperativismo, della perfezione intrinseca alla vita e dell’operosità che ci lega alla missione che siamo portati a compiere in questa vita. BeeArt vuole essere un augurio, un invito a partecipare dell’arte, una chiamata a sentirsi parte. Un pretesto per condividere una cena sull’erba verde di fine estate, in compagnia di ottima musica.

COSA: BeePic-nic al MUSE. Ognuno porterà la propria cena al sacco e a partire dalle ore 19.30 mangeremo i nostri manicaretti home-made nelle postazioni previste sul prato. Dalle 20.30 esibizioni live di ottimi musicisti del panorama trentino.

QUANDO: Bee Art avrà luogo, grazie alla collaborazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il Muse, nei giorni di sabato 5, sabato 12 e martedì 15 settembre presso il Giardino del Muse.

Il 5 si esibirà il chitarrista Enrico Merlin, preceduto in apertura dai Samsa Dilemma. El Tigre Del Norte, progetto musicale di Damiana e Riccardo Dallantonio, sarà il protagonista della serata del 12 settembre, mentre il 15 settembre suoneranno Il Grigio, progetto solista di Dario Pellegrini, la band Trerose e la band MindFlow.

COME: L’ingresso a questo evento, unico nel suo genere, è completamente gratuito però richiede una prenotazione all’indirizzo email centro.musica@comune.trento.it. Per far parte e sedersi negli esagoni che verranno posti davanti al palco verranno accolte solamente le prime 48 richieste, dopodichè sarà comunque possibile partecipare al concerto presentandosi direttamente la sera degli stessi fino ad esaurimento posti (la capienza massima all’evento è di 100 posti, incluse le 48 prenotazioni).

Non vediamo l’ora di vedervi e divertirci insieme a suon di cibo e buona musica!