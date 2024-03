COMUNE DI ARCO (TN) * “52MA PASQUA MUSICALE ARCENSE“: « MUSICA CLASSICA E SACRA, IL PROGRAMMA PROPONE UNDICI APPUNTAMENTI (DAL 22/3 AL 13/4) »

14.14 - domenica 17 marzo 2024

Ad Arco la Pasqua è musica. Si svolge dal 22 marzo al 13 aprile la 52ª edizione della Pasqua Musicale Arcense, il festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più belli del territorio da formazioni di natura e di provenienza diversa: orchestre, ensemble e cori che propongono un’offerta variegata di programmi musicali. La direzione artistica è del Mo. Peter Braschkat; l’ingresso a tutti i concerti, libero.

L’edizione 2024 amplia decisamente il programma e propone ben undici appuntamenti, in sedi diverse, di realtà locali e dell’Orchestra internazionale della Pasqua musicale arcense. Ospite d’eccezione, quest’anno, Nicola Ulivieri: il noto cantante lirico arcense, accompagnato dal Mo. Antonio Vicentini al pianoforte, sarà nel salone delle feste del Casinò municipale domenica 24 marzo (appuntamento in collaborazione con il Circolo di cultura La Palma; è possibile, e consigliata, la prenotazione).

Il cuore della manifestazione è costituito, come di consueto, dai due concerti di Pasqua: sabato 30 marzo con l’Orchestra sinfonica Milano Classica diretta dal Mo. Michele Brescia, al pianoforte Cristiano Burato, e domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, con il coro e l’orchestra barocca Andrea Palladio diretta dal Mo. Enrico Zanovello, nella chiesa Collegiata. Di grande suggestione, come tradizione, la celebrazione ecumenica luterana e cattolica della Passione, venerdì 29 marzo nella chiesa evangelica della Santissima Trinità, officiata dal pastore dr. Christoph Meier e dal parroco don Francesco Scarin e l’accompagnamento musicale del Youtoo Brass Quintet. Da segnalare, nel programma, due appuntamenti speciali, entrambi all’auditorium di Palazzo dei Panni: il concerto del duo femminile Note Rosa, progetto di Monica Maranelli (pianoforte) e Priyanka Ravanelli (violino) di riscoperta di compositrici donne, mercoledì 27 marzo con introduzione di Marco Toniatti; e quello dell’Ensemble flautistico Il Conventello, in memoria di Monika Braschkat, giovedì 28 marzo. La Camerata musicale Città di Arco sarà sabato 23 marzo alla chiesa Collegiata per l’atteso Stabat Mater, solisti quest’anno la soprano Arianna Giuffrida e la mezzosoprano Benedetta Mazzetto, direttore il Mo. Alessandro Giannotti.

Il programma

Venerdì 22 marzo

Chiesa di San Giacomo Maggiore, Vigne, ore 20.45

Ensemble Vocale Nicolò d’Arco con Ensemble Labirinti Armonici

Musica barocca

primo violino e maestro concertatore Andrea Ferroni

direttore Daniele Lutterotti

Sabato 23 marzo

Chiesa Collegiata, Arco, ore 20.45

Camerata Musicale Città di Arco

Stabat Mater

soprano Arianna Giuffrida

mezzosoprano Benedetta Mazzetto

direttore Alessandro Giannotti

Domenica 24 marzo

Salone delle feste del Casinò municipale, Arco, ore 17

Nicola Ulivieri accompagnato dal Mo. Antonio Vicentini al pianoforte

Andata e ritorno

Appuntamento in collaborazione con il Circolo di cultura La Palma

è consigliata la prenotazione (Eventbrite)

Martedì 26 marzo

Chiesa di Santa Maria Addolorata, Bolognano, ore 20.45

Smag, Scuola Musicale Alto Garda, e Conservatorio F. A. Bonporti

Archi di tempo e di spiritualità

Mercoledì 27 marzo

Auditorium di Palazzo dei Panni, Arco, ore 20.45

Duo Note Rosa: Monica Maranelli (pianoforte) e Priyanka Ravanelli (violino)

Corde resonanti

Appuntamento speciale per la Pasqua Musicale Arcense

Introduce Marco Toniatti

Giovedì 28 marzo

Auditorium di Palazzo dei Panni, Arco, ore 20.45

Ensemble flautistico Il Conventello

In concerto

Appuntamento speciale in memoria di Monika Braschkat

Venerdì 29 marzo

Chiesa evangelica della Santissima Trinità, Arco, ore 16

Celebrazione ecumenica della Passione

Officiata dal pastore dr. Christoph Meier e dal parroco don Francesco Scarin

Accompagnamento musicale del Youtoo Brass Quintet

Celebrazione religiosa ecumenica, luterana e cattolica

Sabato 30 marzo

Salone delle feste del Casinò municipale, Arco, ore 20.45

Orchestra sinfonica Milano Classica

Concerto sinfonico

Pianoforte: Cristiano Burato

Direttore Michele Brescia

Domenica 31 marzo

Chiesa Collegiata, Arco, ore 20.45

Coro e orchestra barocca Andrea Palladio

Concerto di Pasqua

direttore Enrico Zanovello

Domenica 7 aprile

Salone delle feste del Casinò municipale, Arco, ore 17

Orchestra di fisarmoniche Città di Arco

Concerto di primavera

direttore Stefano Pezzato

presenta Patrizia Pacchera

Sabato 13 aprile

Centro internazionale Via Pacis, Arco, ore 20.45

Gruppo WAY, Music Worship School Via Pacis

Worship for Peace

progetto di Gigi Pepè

direzione artistica di Mariarita Cazzaniga

Pasqua Musicale Arcense

Comune di Arco in collaborazione con:

Coordinamento teatrale trentino

Parrocchia di Arco e di Oltresarca

Parrocchia del Romarzollo

Comunità evangelica di Merano

Associazione Via Pacis, Arco

Circolo di cultura La Palma

Conservatorio F. A. Bonporti di Trento e Riva del Garda

Progetto Corde Resonanti

Smag, Scuola Musicale Alto Garda