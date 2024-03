COMUNE ROVERETO (TN) * LAVORI: « ASFALTATURA DI VIA DEL GARDA, DA LUNEDÌ CAMBIA LA VIABILITÀ »

11.11 - domenica 17 marzo 2024

//

Asfaltatura di via del Garda da lunedì, di notte, cambia la viabilità. Per l’asfaltatura di via del Garda, nel tratto compreso tra la rotatoria con via delle Zigherane – via Porte rosse e quella posta a sud del “Millennium center”, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 nel periodo dal 18 al 28 marzo sono disposti:

– il restringimento della carreggiata nella rotatoria “Metalsistem” e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di viale dell’Industria, via del Garda lato “Burger King”, bretellina ai Fiori e via Navicello che si immettono sulla rotatoria stessa;

– l’istituzione del senso unico con direzione nord – sud su via del Garda nel tratto compreso tra la rotatoria di viale dell’Industria “Metalsistem” e quella di viale Caproni in località “la Favorita”;

– l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri per tratti funzionali su via del Garda nel tratto compreso tra la rotatoria di viale dell’Industria “Metalsistem” e quella di via Porte Rosse e via delle Zigherane;

– alla rotatoria in località “la Favorita” la deviazione su viale Caproni per i veicoli provenienti da sud e aventi direzione nord;

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via del Garda nel tratto compreso tra la rotatoria di viale dell’Industria “Metalsistem” e sud “Millennium”;

– il restringimento della carreggiata nella rotatoria posta a sud del “Millennium Center” e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nelle vie che si immettono sulla rotatoria stessa.