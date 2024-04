COMUNE DI TRENTO * LIBERCAFÉ: « IN ARRIVO IL BANDO PER LA CONCESSIONE, BASE D’ASTA DI 12 MILA E 700 EURO DI CANONE ANNUO E CONTRATTO DI SEI ANNI RINNOVABILI »

14.03 - mercoledì 3 aprile 2024

Libercafé, in arrivo il bando per la concessione. Base d’asta di 12 mila e 700 euro di canone annuo, contratto di sei anni rinnovabili

L’orario d’apertura minimo sarà dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato. Quasi terminati i lavori di manutenzione, si punta alla riapertura a inizio estate.

La Giunta comunale ha approvato oggi le linee guida per la concessione, tramite asta pubblica, della gestione del Libercafé in piazza Dante. Proprio in questi giorni stanno terminando i lavori di manutenzione curati dal servizio Gestione fabbricati, che ha provveduto a una verifica generale degli impianti, alla sistemazione dei banconi, alla pittura dei locali e alle pulizie straordinarie. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di arrivare alla riapertura del Libercafé all’inizio dell’estate.

Il bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, dovrà prevedere una base d’asta di 12 mila e 700 euro (oneri fiscali esclusi) di canone annuo. Il Libercafé potrà somministrare alimenti e bevande (anche alcoliche), pasti veloci, prodotti di pasticceria e gelateria. L’orario d’apertura minimo sarà dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato, ma verrà valutata positivamente, con assegnazione di punteggio, la disponibilità a tenere aperto al pubblico oltre l’orario minimo richiesto. La durata del contratto sarà di sei anni, rinnovabili di altri sei qualora la gestione da parte del concessionario si riveli soddisfacente per l’Amministrazione comunale.

L’aggiudicatario sarà scelto con criteri matematici, sommando la percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo (massimo 70 punti) e l’impegno a tenere aperto il locale oltre l’orario minimo richiesto e anche la domenica (massimo 30 punti).

Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici iscritti alla Camera di commercio per attività compatibili con quella di somministrazione di alimenti e bevande.