ON. AMBROSI (FDI) * UNITN: « FEMMINILE SOVRAESTESO, IL RETTORE CHIEDA SCUSA E RIPRISTINI IMMEDIATAMENTE UN MINIMO DI BUON SENSO »

“Sono una moderata, capisco i differenti punti di vista, mi reputo aperta al confronto su tutti i temi, inclusi i diritti civili, ma credo che oramai ll politicamente corretto stia distruggendo le fondamenta il tessuto della nostra società. Mentre in Scozia è da poco entrata in vigore una legge pazzesca che mette a rischio di galera anche semplici espressioni o pareri espressi nelle mura di casa se in presenza di testimoni, in Trentino lo stesso filone delirante ha portato l’università ad adottare nel suo regolamento il ricorso al cosiddetto “femminile sovraesteso”, ossia la declinazione al femminile anche di cariche che riguardano uomini.

Ma che male abbiamo mai fatto noi donne per ritrovarci coinvolte in scemenze del genere? Dovremmo davvero ribellarci tutte, perché simili uscite sono non solo inutili e mancano di rispetto alla nostra identità di persone, ma soprattutto pericolose, perché confinano le sacrosante battaglie per la parità nel ridicolo, in un ambito macchiettistico, grottesco, da operetta, e rischiano purtroppo di rendere le nostre rivendicazioni minoritarie e isolate nella società. Il rettore – o la rettora? – ci chieda scusa e ripristini immediatamente un minimo di buon senso.

A me piace il femminismo del fatti, come quello del mio partito che ha espresso con Giorgia Meloni la prima donna premier della Nazione. E lo ha fatto lavorando sodo, con orgoglio, capacità, senza esibizionismi ridicoli e senza buffonate prove di senso”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia