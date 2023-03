ORDINE INGEGNERI PAT E STEP/TSM * TERRITORIO: « SIGLATA LA CONVENZIONE PER PROMUOVERE CULTURA DIFFUSA E SINERGIE A LUNGO RAGGIO »

12.40 - venerdì 24 marzo 2023

Ordine degli Ingegneri e Step/Tsm: una collaborazione a favore del territorio. Siglata la convenzione per le attività di formazione in materia di paesaggio fra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e Trentino School of Management – Step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina: “Il rapporto con l’Ordine degli Ingeneri è strategico per lo sviluppo di iniziative formative e culturali necessarie alla qualità della trasformazione dei luoghi”. La presidente dell’Ordine Di Rosa: “La collaborazione tra enti del territorio è il modo che riteniamo giusto per affrontare le sfide che ci aspettano come professionisti”. Il responsabile di Tsm-Step Cepollaro: “Ingegneri attenti alle tematiche paesaggistiche e sempre pronti a guardare a un orizzonte più ampio”.

Con una serie di proposte formative dedicate alla transizione energetica, ai paesaggi dell’acqua e ai terrazzamenti è partita quest’anno la collaborazione tra l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento e la Tsm-Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio che la Provincia autonoma di Trento ha costituito quindici anni fa con il Piano Urbanistico. Una collaborazione che quest’anno ha scelto di focalizzarsi su alcuni temi particolarmente rilevanti per il Trentino e per il lavoro degli ingegneri.

Per rafforzare la collaborazione volta a promuovere iniziative a beneficio del territorio è stata stilata una convenzione dal duplice scopo: promuovere una cultura diffusa a vantaggio dei professionisti che operano nel contesto locale e attuare sinergie di lungo raggio utili per lo sviluppo del territorio.

“Il paesaggio è un tema fondamentale per i professionisti del nostro territorio. La Provincia autonoma di Trento, attraverso la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio – dice il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina – ha avviato ormai da alcuni anni un’azione a sostegno delle competenze dei professionisti necessarie a leggere e comprendere il paesaggio per intervenire in modo sempre più attento e appropriato. In questa cornice il rapporto con l’Ordine degli Ingeneri è particolarmente importante e strategico per lo sviluppo di iniziative formative e culturali a sostegno della crescita qualitativa delle azioni di trasformazione dei luoghi”.

“Abbiamo ritenuto prioritario investire nel rapporto con la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio (STEP), un’eccellenza nel campo dell’innovazione e della formazione. Con STEP condividiamo visione ed obiettivi ed è un onore per il nostro Ordine essere parte della governance dal lontano 2008 – spiega la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Silvia Di Rosa –. La collaborazione tra soggetti ed enti diversi è a nostro avviso il modo migliore per affrontare la complessità crescente del mondo contemporaneo anche in termini di progettazione. Integrare modalità e procedure, condividere informazioni, professionalità e strumenti di lavoro permette di rispondere in maniera puntuale alle necessità del nostro territorio e si traduce in un vantaggio per tutti”.

Il valore di questa collaborazione viene ribadito da Gianluca Cepollaro, responsabile della Scuola, che sottolinea l’importanza del tema attorno a cui ruotano le proposte formative di quest’anno: “Trovo di non secondaria importanza il fatto che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento continui a confermare la propria attenzione alle tematiche territoriali e paesaggistiche, con una sensibilità che denota la capacità di andare oltre gli aspetti squisitamente tecnici e di guardare a un orizzonte più ampio. Una sensibilità che si fa metodo: l’Ordine degli Ingegneri è presente nella governance della Scuola, costituito da un Comitato Scientifico nominato dalla Giunta Provinciale, e partecipa concretamente all’indirizzo e al coordinamento delle attività; così come è una componente fondamentale del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento”.

Tre sono le proposte formative attualmente in fase di svolgimento: il corso “La transizione energetica come sfida territoriale. Energia fotovoltaica, paesaggio e qualità del progetto”, dedicato a consolidare le competenze in materia di rinnovabili e pannelli fotovoltaici come occasione per riflettere sul paesaggio non solo dal punto di vista della tutela ma anche di progetto; il ciclo di incontri “Paesaggi d’acqua”, sul valore progettuale della risorsa acqua; e il corso “Paesaggi terrazzati e manufatti in pietra a secco. Valenze culturali e conoscenze tecniche dei muri in pietra a secco”, per riflettere sull’importanza paesaggistica dei terrazzamenti montani e promuovere le competenze legate alla costruzione dei muri a secco. Nell’ambito di quest’ultimo percorso, il 9 marzo si è svolta anche la lectio magistralis di Donatella Murtas (ITLA Italia – Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati). Tutte le iniziative formative hanno registrato un’elevata partecipazione, a conferma dell’interesse della categoria nei confronti delle tematiche paesaggistiche.

Foto di Valentina Casalini