ZANELLA (FUTURA) * COVID E COLORI REGIONI: « CON LA NUOVA CIRCOLARE MINISTERIALE FINIRÀ IL BLUFF DELLA GIUNTA PAT? »

CON LA NUOVA CIRCOLARE MINISTERIALE FINIRÀ IL BLUFF DELLA GIUNTA? Ormai è evidente a tutti che in questi mesi abbiamo approfittato di regole nazionali troppo flessibili per restare in zona gialla. E ora ne stiamo pagando le conseguenze.

Quando il Presidente Fugatti afferma che se l’ISS considerasse anche i tamponi antigenici positivi finiremmo tutti in zona rossa, lo fa per deresponsabilizzarsi rispetto a scelte che non tutte le regioni hanno fatto allo stesso modo. Certamente non come la nostra. La scelta della Giunta di non confermare il tampone antigenico positivo con il molecolare – se non in decima giornata, quando ormai nella gran parte dei casi si è comunque negativizzato – ha portato a sottostimare tantissimo l’incidenza dei casi e la circolazione del virus sul nostro territorio e quindi a sottovalutare l’indice Rt, che nonostante questa elusione di dati è comunque in crescita a 0,85.

Che il Trentino l’abbia gestita molto peggio di altri lo si capisce direttamente dai tassi di ospedalizzazione e di ricovero in terapia intensiva, nei quali siamo i peggiori d’Italia, e dal tasso di mortalità nel quale siamo secondi solo al Veneto. Dati che assolutamente non tornano – come affermiamo da mesi – se rapportati al numero di tamponi positivi considerati dall’ISS. Su questa palese anomalia però il Ministero tace.

O meglio, finalmente ha battuto un colpo con la nuova circolare resa pubblica giovedì scorso con la quale viene modificata la definizione di “caso”, estendendola dai soli positivi al tampone molecolare, anche ai positivi al solo tampone antigenico. Ora vedremo quanto tempo impiegherà l’ISS per adeguarsi alla circolare e a utilizzare i dati dei casi complessivi per il calcolo degli indici. Evidenziando finalmente la REALE situazione dei territori e permettendo così di prendere le contromisure adeguate.

*

Paolo Zanella

Gruppo consiliare FUTURA