ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) * MANIFESTAZIONE GREMBIULI BIANCHI BAR E RISTORAZIONE: « HANNO RAGIONE MA SERVE CONCRETA SOLIDARIETÀ, FUGATTI TOLGA SUBITO L’IMIS »

Manifestazione grembiuli bianchi bar e ristorazione. Hanno ragione ma serve concreta solidarietà. Non solo parole. Fugatti tolga subito l’IMIS!

È fissata per domani la manifestazione degli esercenti di bar e ristoranti del Trentino allo scopo di richiamare l’attenzione del governo nazionale e di quello provinciale sulle drammatiche conseguenze delle ripetute chiusure di queste imprese a causa del Covid.

Fanno bene a farlo e siamo solidali con loro.

Per due motivi: il primo perchè è necessario che il governo nazionale preveda ristori adeguati e che tengano conto del particolare carattere di stagionalità delle nostre attività trentine, il secondo perchè serve chiarezza sulle prospettive evitando questo continuo e ancor più negativo alternarsi di aperture e chiusure.

Ma è giusto che richiamino fortemente anche il governo provinciale ad esercitare fino un fondo la nostra autonomia speciale. Fino ad ora infatti solo parole e nessun atto concreto da parte del governo leghista per questo settore.

Ma c’è di più ed è particolarmente grave, non sarà certo risolutivo ma almeno poteva essere per molti un’aiuto immediato e concreto e per tanti almeno un segno di attenzione:

ebbene la giunta provinciale non è stata in grado nemmeno di prevedere (come avviene per gli alberghi in tutta Italia e anche per bar, ristoranti e commercio in Alto Adige) l’esenzione IMIS, tributo immobiliare su cui la provincia può decidere in totale autonomia.

Su questo ricordiamo che il nostro partito ha presentato per ben due volte uno specifico emendamento, la prima volta respinto dicendo “ in questo momento non si può, faremo con il bilancio”, per poi arrivare al bilancio e respingerlo senza nemmeno motivare.

Riteniamo doveroso informare tutti su come le parole di impegno e vicinanza spesso non corrispondano alle azioni e sul fatto che, a quanto pare, se una proposta è seria e praticabile questa non viene accolta semplicemente perchè fatta da altri, e quindi non adatta ad essere sbandierata a fini di ricerca del consenso.

Forse per il governo leghista del Trentino il destino di bar e ristoranti conta meno della possibilità di fare propaganda.

*

Gruppo consiliare PATT

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola

Paola Demagri