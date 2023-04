ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI * “NON È UN PAESE PER GIOVANI”: « CON RICCARDO MAGI, L’EVENTO A TRENTO – SALA POLIVALENTE CLARINA (21/4 – 20.30) »

17.20 - giovedì 20 aprile 2023

Riccardo Magi relatore alla scuola di formazione politica promossa dall’associazione Futuri Comuni. Venerdì 21 aprile alle ore 20.30 il segretario nazionale di +Europa terrà un incontro dal titolo “Non è un paese per giovani” promosso dall’associazione Futuri Comuni come momento di formazione politica aperto a tutta la cittadinanza. L’evento si terrà presso la Sala Polivalente Clarina a Trento.

La serata si concentrerà sulle politiche giovanili e sulle risposte che la politica può dare. La serata offrirà un’opportunità unica per approfondire questa importante tematica, e sarà aperta a tutti i cittadini interessati. Durante l’incontro, il segretario Magi sottolineerà i passi che l’Italia deve ancora compiere per garantire ai giovani la possibilità di crescere, lavorare e creare ricchezza senza essere costretti ad emigrare all’estero. Sarà un’occasione per discutere insieme le idee e le soluzioni che possono aiutare i giovani a realizzare il loro potenziale e costruire un futuro migliore per il nostro Paese.

Le serate di formazione politica dell’associazione Futuri Comuni hanno come obiettivo quello di rendere i giovani protagonisti del Trentino del domani, per dar loro le possibilità e le competenze per comprendere un contesto sempre più complesso, dove la politica locale e nazionale è determinante per la propria crescita e il futuro delle giovani generazioni.

Associazione Futuri Comuni