CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: «  PATT CIVICA E FORZA ITALIA HANNO RINUNCIATO A FARE PARTE DELLA COMMISSIONE “AFFIDAMENTO MINORI A FAMIGLIE O A COMUNITà FAMILIARI” »

I Capigruppo si sono riuniti a margine dei lavori del Consiglio provinciale per parlare della composizione della Commissione consiliare d’indagine in materia di affidamento di minori a famiglie o a comunità familiari, di cui al punto 7 dell’ordine del giorno.

Hanno rinunciato a far parte dell’organismo PATT, Civica e Forza Italia e i componenti saranno 9, così indicati dai rispettivi gruppi: per la maggioranza ci saranno Dalzocchio, Paoli, Rossato, Cia e Guglielmi, per la minoranza Ferrari, Coppola, Degasperi e Degodenz.

I lavori riprendono alle ore 15.00 con la comunicazione del Presidente Fugatti in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali, chiesta dai consiglieri Ghezzi, Olivi, Degasperi, Coppola, DeGodenz, Marini e Ferrari.