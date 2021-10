PRO VITA E FAMIGLIA * IPERSESSUALIZZAZIONE MINORI: « AFFISSIONI CON ESEMPI CHOC ANCHE A TRENTO, I BAMBINI NON ABBASTANZA PROTETTI E SERVE ATTUARE LA LEGGE »

Ipersessualizzazione dei minori. Affissioni con esempi choc anche a Trento. Pro Vita & Famiglia: «Bambini non abbastanza protetti. Serve attuare la legge!»

«La sessualità sui media è un dramma che colpisce sempre più spesso i nostri bambini e li espone a rischi di pornografia, adescamenti e abusi. Gli adulti proteggono abbastanza i minori?». Così il Circolo trentino di Pro Vita & Famiglia lancia la campagna di affissioni appena arrivata anche a Trento per poi coprire, nelle prossime settimane, l’intero territorio trentino.

«Video e foto esplicite diffuse tra le chat, adescamenti da parte di adulti sui social, contenuti espliciti accessibili senza filtri. I nostri bambini – denuncia il Circolo di Trento – sono costantemente in pericolo. Basti pensare che nel periodo di maggiori restrizioni per il Covid-19, la Polizia Postale ha registrato un aumento del 250% di denunce per il reato di adescamento».

«Per questo – annuncia la nota – abbiamo lanciato questi manifesti anche a Trento per sensibilizzare sull’ipersessualizzazione dei minori, e una petizione per chiedere al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al Presidente dell’AGCOM Giacomo Lasorella di applicare la normativa sul parental control e sui filtri per il blocco dei contenuti inappropriati, già prevista nel “Decreto Giustizia” approvato nel giugno del 2020 ma ancora mai attuata».