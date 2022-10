APT ROVERETO (TN) * NOTTE BLU: « 230 LE PERSONE SALITE SUL COLLE DI MIRAVALLE PER ASSISTERE AI 100 RINTOCCHI DI PACE, 350 INGRESSI AL MUSEO STORICO »

13.35 - mercoledì 26 ottobre 2022

Piace la città unita per la pace. Riscuotono grande successo le iniziative ideate per celebrare l’anniversario ONU. Tre giorni di appuntamenti, un unico fil rouge: la cultura per la pace. Piace l’iniziativa coordinata da Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo in collaborazione con il Comune di Rovereto e i musei cittadini per celebrare l’anniversario dell’entrata in vigore dello statuto delle Nazioni Unite. Nonostante la pioggia battente caduta sabato in mattinata, tutto esaurito per il trekking urbano “Rovereto e il suo castello”. Sold out anche le visite teatralizzate per famiglie dal titolo “Streghe al castello” proposte dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, che ha registrato oltre 350 ingressi.

Doppio turno attivato alla Campana dei Caduti per la visita guidata a Maria Dolens e alla mostra “Human Rights” #NO-GAP, ispirata all’obiettivo 10 dell’Agenda 2030. Sono oltre 230 le persone salite sul colle di Miravalle per assistere ai 100 rintocchi di pace. Tutto esaurito anche per la conferenza del prof Giuseppe de Vergottini in programma lunedì mattina.

La Notte Blu è un’iniziativa – ha commentato il Reggente della Fondazione Campana dei Caduti Marco Marsilli – nata nell’ottica di rafforzare lo spirito delle Nazioni Unite nella nostra città che, anche grazie a Maria Dolens, è sempre più presente in tragici momenti come quelli attuali. Per questo tutte le realtà museali della Città della Quercia si sono riuni-te per dare un ulteriore voce di pace. Le numerose presenze registrate negli eventi del fine settimana e nella conferenza conclusiva del Prof. de Vergottini – prosegue il reggente Marsilli – indicano che questo tipo di iniziative trovano una forte risposta dalla cittadinanza di Rovereto che in tal modo “onora” anche il titolo di “Città della Pace” del quale è stata insignita da una legge nazionale del 2006.

Sale piene e doppio turno anche al Mart per la visita guidata alla mostra “La forza del vero. I pittori moderni della realtà” con quasi 500

biglietti staccati tra le 18 e le 22 di sabato sera. Oltre 250 sono le persone che hanno scelto di visitare la Casa d’Arte Futurista Depero usufruendo della gratuità del biglietto. Più di 200 persone sono passate a dare una sbirciata al Teatro Zandonai aperto sabato se-ra fino alle 22.30, oltre ai 30 fortunati che l’hanno visitato in maniera più approfondita partecipando al trekking urbano “Da Napoleone ai giorni nostri. I palazzi di Corso Nuovo si raccontano”.

“La Notte Blu è stata un successo e ha permesso alle tante persone che hanno partecipato di conoscere alcuni aspetti meno noti della nostra città, valorizzandone il patrimonio culturale e al contempo ricordando a tutti l’importanza di una istituzione come le Nazioni Unite” – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Rovereto, Micol Cossali – “Solo attraverso la cultura possiamo davvero costruire un percorso di Pace duraturo nel tempo perché la conoscenza favorisce l’integrazione e l’arricchimento reciproco nell’incontro con l’altro. La Notte Blu ha visto la partecipazione di molte roveretane e rovereani, ma anche tante persone giunte in città per conoscere più e meglio la nostra realtà. Un risultato che si deve ai tanti attori coinvolti che si sono adoperati per offrire un pro-gramma variegato e dare una immagine nuova e coinvolgente della città in una data significativa per tutti noi”.

Soddisfatto anche il Presidente della Fondazione Museo Civico di Rovereto Giovanni Laezza per i passaggi registrati alla sede di Via Calcinari e per il tutto esaurito sia della caccia al tesoro animata a tema seta che della visita guidata “Una notte al Museo della Città”

Entusiasta Giulio Prosser, Presidente dell’Apt Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo per questa sfida vinta. Valorizzare i luoghi della cultura e favorirne la frequentazione è uno dei nostri obiettivi prioritari. Sono quindi davvero felice di vedere l’entusiasmo di residenti ed escursionisti nell’accogliere la Notte Blu. Una proposta forte perché nasce dalla collaborazione e dalla sinergia tra le migliori competenze ed energie del nostro territorio. Il mio grazie va prima di tutto a chi ha animato la città in questo weekend di fine ottobre, ma anche al Comune, alla Fondazione Campana dei Caduti e ai musei che hanno creduto in questa scommessa.