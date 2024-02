QUESTURA DI TRENTO * PRIVACY – VIA DEGASPERI « DUE MAGGIORENNI RIPRENDONO DALL’AUTO UNA DONNA SENZA VESTITI E DIFFONDONO IN RETE IL VIDEO, DENUNCIATI »

16.12 - venerdì 23 febbraio 2024

Nota di redazione Opinione: in copertina un fermo immagine (da noi pecettato con riquadri bianchi) diffuso nei social settimane fa (la nostra testata non pubblicò nulla).

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nei giorni scorsi, personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Trentino – Alto Adige” di Trento ha deferito in stato di libertà, alla locale Procura Distrettuale della Repubblica, due maggiorenni trentini resisi responsabili di aver prodotto e diffuso in rete un video di contenuto sessualmente esplicito, realizzato, peraltro, ai danni di persona in condizioni di vulnerabilità psichica. L’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia sporta dai familiari di una donna che era stata vista aggirarsi, completamente nuda e in evidente stato confusionale, nelle vicinanze del ponte sul torrente Fersina, sito in questa via Alcide Degasperi.

Nel frangente, considerate anche le rigide temperature di quei giorni, alcuni passanti avevano immediatamente segnalato la situazione al NUE, in esito alla cui attivazione la donna veniva successivamente soccorsa dal 118 e ricoverata presso il locale nosocomio. Nelle ore seguenti tale episodio, i medesimi familiari della donna apprendevano che in Internet stava rapidamente circolando, attraverso una nota piattaforma di messaggistica, un filmato che documentava l’accaduto e nel quale la loro congiunta appariva completamente nuda.

L’immediata acquisizione e analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza del circuito comunale, comparate con alcuni particolari presenti nel video circolante in maniera virale in rete, permetteva agli investigatori del C.O.S.C. della Postale di Trento di individuare l’auto a bordo della quale si trovavano i due giovani che lo avevano realizzato e diffuso, i quali venivano conseguentemente identificati e denunciati per violazione degli artt. 612 ter, co. 4 c.p. e 595 e ss. c.p.