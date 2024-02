DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE * COORDINAMENTO REGIONALE: « ALLA PRESENZA DI TOSCANO E RIZZO NOMINATA COORDINATRICE PATRIZIA CAPRONI »

15.36 - venerdì 23 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nella serata di giovedì 22 febbraio a Trento è stato presentato ufficialmente il nuovo coordinamento regionale di Democrazia Sovrana Popolare. In seguito al Congresso romano di fine febbraio, che ha sancito la nascita del nuovo partito e la nomina del presidente, Francesco Toscano e del Coordinatore nazionale, Marco Rizzo, sono stati nominati i coordinatori regionali.

Per il Trentino – Alto Adige la coordinatrice è Patrizia Caproni. Insieme al referente a livello locale si è poi costituito il coordinamento di cui fanno parte per il Trentino: Roberto Cappelletti, Lorenzo Dalprà, Annalisa Decarli, Ivo Fiorenza, Simonetta Gabrielli, Giovanna Giugni, Mario Manini, Mattia Maistri, Milo Marsili, Giovanni Rullo, Paola Sartori, Sergio Violante, Laura Zanetti. E per l’Alto Adige: Eriprando Della Torre di Valsassina, Sabrina Moscato, Dario Saracino. Il gruppo locale era già molto attivo fin dall’estate, perché impegnato nelle recenti elezioni provinciali e in seguito si è attivato in alcune iniziative specifiche.

In particolare i due prossimi appuntamenti importanti sono le elezioni europee, e per potersi presentare è necessario raccogliere le firme (ne servono 150.000 in tutta Italia, e 30.000 per la Circoscrizione del Nord – Est): dal mese di febbraio sono stati attivati banchetti a Trento, Rovereto e Bolzano tutti i giovedì e i sabati e proseguiranno anche per il mese di marzo. Sulla piattaforma nazionale dovefirmare.it è possibile trovare aggiornati i punti dove è possibile firmare. E’ inoltre possibile farlo in tutti i comuni della regione.

I candidati regionali alle europee per Democrazia Sovrana Popolare per la Circoscrizione Nord – Est sono Patrizia Caproni e Roberto Cappelletti (già capolista alle recenti provinciale e mister preferenze del partito con 1765 voti).

Il secondo appuntamento sempre per la tarda primavera sono le comunali di Rovereto per le quali Democrazia Sovrana Popolare ha già lanciato il candidato sindaco, Milo Marsili e sta ultimando la lista dei candidati.

La serata di giovedì ha visto una attenta e attiva partecipazione di nuovi tesserati e simpatizzanti. Per qualunque informazione le persone possono scrivere alla nuova mail regionale trentinoaltoadige@democraziasovranapopolare.it.