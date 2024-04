TRENTINO MARKETING * “GOOD BUY”: « A RIVA DEL GARDA DAL 21 APRILE IN ARRIVO 76 BUYERS DI 30 PAESI, 120 GLI OPERATORI LOCALI »

11.04 - venerdì 19 aprile 2024

La 21a edizione del Good Buy Trentino, principale appuntamento trade in Trentino sarà dedicata alla promozione della vacanza estiva e delle belle stagioni del 2025. Sono in arrivo 76 buyers da 30 Paesi. Oltre 120 gli operatori trentini da tutti gli ambiti turistici che parteciperanno al workshop in programma lunedì 22 aprile al Centro Congressi

Il Trentino e Riva del Garda, dal 21 al 24 aprile accoglieranno tour operator da 30 paesi che parteciperanno alla 21a edizione del workshop Good Buy Trentino, dedicato all’estate e alle “belle stagioni” del 2025, organizzato da Trentino Marketing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Proprio Riva del Garda ospitò, 20 anni fa, la prima edizione del principale evento trade organizzato in Trentino. Vent’anni di confronti e scambi sui tavoli del Good Buy Trentino hanno permesso al nostro territorio di essere conosciuto nel mondo, di scoprire nuove vocazioni, individuare nuove opportunità e di accrescere la capacità di fornire le risposte più adeguate alle richieste di un mercato con esigenze sempre diverse.

Good Buy Trentino, ospitato per la terza volta sul Garda trentino, è un momento di incontri B2B (business to business) tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e operatori dell’offerta del Trentino (seller: Apt, hotel, consorzi, impianti). Un’occasione di promozione del territorio ai buyer internazionali con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’accoglienza e dell’offerta, ma anche la possibilità per loro di partecipare a educational sul territorio mirati e personalizzati per vivere “l’esperienza Trentino”, e in cui non mancano momenti di accoglienza e di convivialità.

La scelta degli operatori invitati segue la strategia promozionale di Trentino Marketing. A monte vi è infatti un’attenta selezione dei tour operators che promuovono le motivazioni analizzate, identificando gli interessi specifici di ognuno e creando un raccordo diretto con la proposta del territorio.

Il workshop al Centro Congressi di Riva del Garda in programma lunedì 22 aprile al Centro Congressi di Riva del Garda, rappresenta il “core” di questo appuntamento. Questa consolidata occasione di scambio commerciale con la domanda turistica internazionale vedrà la partecipazione di oltre 70 Buyers provenienti da 30 Paesi tra cui 9 extraeuropei: Armenia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Svizzera, Cina, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Giappone, Corea, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Svezia, Turchia, Emirati Arabi, USA. I buyers sono stati scelti privilegiando settori come la vacanza attiva estiva ma anche la vacanza legata agli aspetti culturali, oltre ovviamente a quelli generalisti. Questi operatori si incontreranno con oltre 120 Sellers tra rappresentanti di ApT, Consorzi, strutture ricettive, TO, Agenzie di Viaggio, Incomer, impianti di risalita, fornitori di servizi, fornitori di esperienze. Tutti gli ambiti territoriali trentini sono rappresentati. Saranno inoltre presenti l’Aeroporto Catullo e il Collegio delle Guide Alpine del Trentino. A oggi risultano già prefissati 1420 appuntamenti con i buyer.

Tra le novità, per tutti i partecipanti ci sarà a disposizione la T-Connect Room, uno spazio dove poter ricaricare le energie e scambiare idee, best practices e spunti con il team Destination Support di Trentino Marketing.

Non mancheranno, infine, le occasioni di approfondimento della articolata offerta del territorio gardesano, grazie a 5 diverse tipologie di educational. Nella giornata di martedì 23 aprile i buyer avranno l’occasione di vivere di persona le principali esperienze outdoor del Garda trentino accompagnati da istruttori e guide: barca a vela sul lago di Garda; e–mtb lungo la Ponale; cicloturismo lungo la ciclabile; 2 trekking, salita al Monte Brione e percorso da Pregasina a Punta Larici; tradizioni e cultura con visita al borgo di Canale di Tenno e alle Palafitte di Fiavè.

20 ANNI DI GBT

· Il primo GBT edizione estiva nel 2004 a Riva del Garda ha ospitato 65 buyers provenienti da 14 paesi. Ora ospitando quasi il medesimo numero di operatori i paesi coinvolti sono 30 paesi (+43% rispetto al 2019; +114% dal 2004) provenienti da Europa e paesi extraeuropei.

· Dall’ultima edizione estiva (Val di Sole 2019) si conferma l’interesse delle aziende trentine; dal 2004 ad oggi le adesioni sono passate da 53 aziende locali a 121 con un aumento del 128%.

· Nei 20 workshop GBT sono stati organizzati più di 24.500 incontri tra domanda e offerta.

· Nelle 11 edizioni estive è stato presentato e fatto conoscere il Trentino a circa 700 tour operators.

Grazie anche alle attività di travel trade promosse da Trentino Marketing in questi vent’anni la geografia del turismo trentino è mutata profondamente, andando ben oltre i mercati di lingua tedesca (Area DACH – Germania, Austria Svizzera).

Nel 2004 l’area DACH rappresentava il 50% del movimento internazionale del Trentino, seguito da NL e B con il 14% e UK con 11%.

Venti anni dopo i mercati di lingua tedesca, pur rimanendo il principale bacino, hanno visto ridurre la loro quota relativa a poco più del 40%. Per contro si è registrata la forte crescita del Centro Est Europa: oggi Polonia e Repubblica Ceca pesano per il 20% sul totale trentino, contro il 10% del 2004.

Il tasso di internazionalizzazione (calcolato sulle presenze), che nel 2004 era del 34%, nel 2023 ha toccato il 42% (su livelli simili al precovid). In questi 20 anni si è passati da meno di 5 milioni di presenze ad oltre 8 milioni con una crescita del 71% contro il 21% sul fronte nazionale.

Anche la stagione invernale registra un rafforzamento della componente internazionale, specie nelle località di montagna, con una forte crescita sui paesi del Centro Est Europa. Da evidenziare infine come in estate, accanto ai mercati tradizionali, ne stanno crescendo di nuovi e in particolare quelli invernali che iniziano a scoprire il Trentino anche in estate, specie i laghi.

