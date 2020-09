https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/Schermata-2020-09-28-alle-12.56.11.jpg 414 696 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin 2020-09-28 12:56:38 2020-09-28 12:56:38 mediaset - canale 5: " ZERO IL FOLLE ": « Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero, martedì 29 settembre in esclusiva in prima serata »