PAT * “FESTIVAL FAMIGLIA“: « IL TAGLIO DEL NASTRO AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, L’EVENTO INAUGURALE IL 28/11 – ORE 10.00 »

10.48 - sabato 26 novembre 2022

Festival della Famiglia: il taglio del nastro al Castello del Buonconsiglio. L’evento inaugurale si terrà lunedì 28 novembre alle ore 10.L’evento inaugurale che darà il via alla kermesse, si terrà lunedì 28 novembre, ad ore 10.00, presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio alla presenza di autorità istituzionali ed esperti di settore. Quest’anno al centro della manifestazione il tema “Coesione sociale, welfare territoriale e qualità della vita.

La centralità delle politiche sul benessere familiare per promuovere la competitività, l’attrattività e lo sviluppo locale”. La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online sul sito www.festivaldellafamiglia.eu.

Si aprono le porte al Festival della famiglia, l’evento annuale che quest’anno intende alimentare il dibattito su tre grandi pilastri: coesione sociale, welfare territoriale e qualità della vita. Attorno al tema dell’undicesima edizione si articolerà un vivace programma di appuntamenti con seminari, concorsi giornalistici ed eventi specifici per le famiglie. L’evento inaugurale si terrà lunedì 28 novembre, ad ore 10.00, presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, che potrà essere seguito in presenza, previa iscrizione online su festivaldellafamiglia.eu, e in diretta streaming sulla pagina facebook @trentinofamigliapat, sul sito festivaldellafamiglia.eu e sul canale youtube “Trentino Famiglia”.

Il programma per lunedì 28 novembre prevede 3 appuntamenti: l’evento inaugurale del Festival, il workshop a cura di tsm-Trentino School of Management e il seminario “Nascere e crescere in Trentino: partire dai primi 1000 giorni di vita per costruire insieme una comunità amica delle bambine, dei bambini e delle famiglie”.

PROGRAMMA 28 NOVEMBRE 2022

Lunedì 28 novembre – EVENTO INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

Orario: 10.00-12.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento

Sede: Sala Marangonerie, Castello del Buonconsiglio.

L’evento apre ufficialmente l’undicesima edizione del Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del Governo italiano e di istituzioni e amministrazioni comunali nazionali, gli esperti introdurranno il tema della kermesse. L’evento di apertura al Castello sarà arricchito anche da uno speciale “Annullo postale” a cura di Poste Italiane, che vedrà il coinvolgimento di tutto il pubblico presente. La sessione inaugurale sarà dedicata al “dialogo tra le istituzioni, il Festival e il territorio” e sarà arricchita da alcuni video tematici in cui realtà del territorio e i Distretti famiglia trasmettono messaggi alle istituzioni locali.

Partecipazione all’evento, previa registrazione al form online su festivaldellafamiglia.eu;

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui seguenti canali:

– sito dell’Agenzia per la famiglia: www.trentinofamiglia.it

– Facebook: @trentinofamigliapat

– Youtube: “Trentino Famiglia”

*

Lunedì 28 novembre – PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLE POLICIES PUBBLICHE NELLA PROSPETTIVA DI UN RINNOVATO PROTAGONISMO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE FAMIGLIE

Orario:13.45-18.00

A cura di tsm-Trentino School of Management

Sede: Aula magna Tsm (via Giusti, 40 – Trento)

Il seminario inaugurale organizzato da Tsm-Trentino School of Management si propone di affrontare il tema delle politiche familiari negli aspetti legati alla programmazione intersettoriale e multi-livello, con un particolare interesse verso la necessaria adozione di parametri valutativi condivisi in un’ottica di family mainstreaming. Come già affermato nel 2021, in occasione della quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, è opportuno rafforzare ulteriormente l’idea delle politiche familiari come politiche strutturalmente integrate. La famiglia deve essere considerata una comunità di persone connesse e inserite nella dimensione sociale. Occorre quindi lavorare sul riconoscimento e sul sostegno del ruolo sociale della famiglia per progettare interventi che rafforzino le politiche familiari come politiche di connettività, tra settori istituzionali, reti pubbliche e private e comunità. Il seminario trae spunto da alcuni interventi presenti nel libro “Politiche familiari, coesione sociale e benessere” a cura di Luciano Malfer e Michele Dorigatti, in particolare per quanto riguarda l’approccio culturale collegato ad un nuovo umanesimo per la famiglia e ai nuovi strumenti di valutazione di impatto familiare delle policies pubbliche.

Partecipazione all’evento, previa registrazione al form online su festivaldellafamiglia.eu.

*

Lunedì 28 novembre – NASCERE E CRESCERE IN TRENTINO: PARTIRE DAI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA PER COSTRUIRE INSIEME UNA COMUNITÀ AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE

Orario: 14.00 – 17.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Dipartimento salute e politiche sociali, Provincia autonoma di Trento

Sede: Sala Rappresentanza, Palazzo della Regione piazza Dante, 16 TRENTO

Le evidenze scientifiche documentano che quanto avviene nei primi 1000 giorni di vita ha notevoli effetti sulle traiettorie di vita del singolo individuo e sul benessere della collettività. Per interventi efficaci di sostegno alla natalità e alla genitorialità è necessario che i diversi soggetti del territorio a contatto con neonati, bambini e genitori si conoscano e collaborino, rinforzando reti e sinergie territoriali. A partire dalle basi scientifiche sull’importanza dei primi 1000 giorni di vita, vengono presentate alcune esperienze di sostegno alla genitorialità condotte in ambito sanitario, educativo, sociale, culturale e nelle realtà del terzo settore. A seguire è previsto il confronto tra alcuni rappresentanti dei diversi settori su interventi e sinergie efficaci per costruire insieme una Comunità Amica delle bambine, dei bambini e delle famiglie.

Partecipazione all’evento, previa registrazione al form online su festivaldellafamiglia.eu.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.festivaldellafamiglia.eu