MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «AFFAIRE GRAVINA-MANCINI, IL PRESIDENTE FIGC “MAI LITIGATO CON MANCINI È ANDATO VIA PER LE TEMPERATURE NON PER SOLDI”»

19.40 - mercoledì 31 gennaio 2024

«Ci sentiamo spesso, non ho mai litigato con Mancini». Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina intercettato da Enrico Lucci fuori dal Teatro dell’Opera di Roma, sul burrascoso e chiacchierato divorzio tra l’allenatore di Jesi e la Nazionale italiana.

«Ma qua in Italia si sta così bene, perché è andato via?» domanda ironicamente Lucci. «Non per i soldi ma per le temperature», replica Gravina, riferendosi alla nuova avventura di Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita.

