RAI 3 – “ AGORÀ “ * « INTERVISTA AL MINISTRO SALVINI, IL PUNTO SULLA CULTURA CON IL MINISTRO SANGIULIANO (17/1 – 8.00) »

09.30 - mercoledì 17 gennaio 2024

Elezioni regionali ed europee, riforme e grandi opere: la puntata di “Agorà”, in onda mercoledì 17 gennaio alle 8.00 su Rai 3, si aprirà con un’intervista al segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Poi spazio ad approfondimenti su tutti i temi dell’attualità politica, dalle autonomie regionali alle ripercussioni in Europa delle commemorazioni di Acca Larentia, e sullo stato attuale della cultura in Italia, con il ministro Gennaro Sangiuliano. A chiudere, una riflessione che parte dalla cronaca e dal caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta nel lodigiano: servono nuove regole per evitare l’odio che scorre sui social? Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Raffaele Nevi, Forza Italia; Mariolina Castellone, Movimento Cinque Stelle; Claudio Tito, corrispondente La Repubblica a Bruxelles; Corradino Mineo, giornalista; Francesco Specchia, Libero; Marco Zonetti, giornalista; Alessandro Gonzato, Libero; Pasquale Stanzione, presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali; Francesca Florio, avvocata.