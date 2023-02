ROSSATO (FDI) * TRENTO – EX CASERMA POLIZIA DI STATO: « SCURI CHE MINACCIANO DI CADERE, CHIEDIAMO LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE PERICOLANTE »

16.30 - giovedì 2 febbraio 2023

Ex Caserma Polizia di Stato a Trento, Rossato (FdI): “Chiediamo la messa in sicurezza dello stabile pericolante”. A seguito della sua dismissione, l’edificio dell’Ex Caserma della Polizia di Stato sito in via Perini a Trento è andato incontro ad un processo di notevole ammaloramento, favorito altresì dal degrado derivante dai numerosi graffiti che ne tempestano le pareti, che ha portato a diversi distacchi dell’intonaco dei muri perimetrali (che in alcuni punti si stanno sbriciolando), alla formazione di alcuni fori all’interno della copertura, nonché al disallineamento di alcuni scuri che minacciano pericolosamente di cadere sul marciapiede sottostante.

Per questo motivo, nella giornata odierna la Consigliera provinciale Katia Rossato ha depositato un’interrogazione a risposta immediata per sapere dalla Giunta provinciale se essa intenda mettere in sicurezza l’edificio valutando la possibilità di effettuare un intervento di manutenzione conservativa dello stesso.

L’Ex Caserma della Polizia di Stato di via Perini, nel caso in cui si decidesse di investire in un intervento migliorativo, essendo parte del patrimonio indisponibile della Provincia, potrebbe essere utilizzata ai fini pubblici generali ovvero destinata all’uso diretto da parte dell’Amministrazione provinciale e di Enti o Organismi da essa dipendenti, ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l’interesse generale. In una città che ha sempre fame di nuovi spazi, questa ipotesi potrebbe rappresentare una soluzione ideale a rispondere alle numerose necessità del mondo pubblico e privato trentino.

Cons. Katia Rossato – Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia