ROSSI (MISTO) * ROMA / INCONTRO KOMPATSCHER – MELONI: « L’AUTONOMIA SPECIALE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA, PECCATO CHE BOLZANO E TRENTO VADANO SEPARATI »

16.07 - giovedì 2 febbraio 2023

Chi come Kompatscher ha lo sguardo lungo si è già messo in moto per evitare che autonomia differenziata abbia effetti negativi sulle speciali.

Peccato che ancora una volta Bolzano e Trento vadano separati, pessimo segnale.

In ogni caso nel frattempo due giorni fa ho presentato questa mozione per porre attenzione sul tema e sui pericoli che possiamo correre e sulle azioni da mettere in campo per monitorare la questione ed evitare effetti negativi. L’autonomia speciale deve essere salvaguardata anche in questi passaggi e per farlo bisogna essere pronti con proposte e uniti sia con Bolzano che con le opposizioni.

Non basta dire che Veneto e Lombardia hanno diritto ad avere maggiore autonomia come prevede costituzione (giusto), ma anche essere vigili, attenti e propositivi.

Ugo Rossi – Misto