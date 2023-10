SOCIETÀ ITALIANA PSICHIATRIA / TN-AA * GIORNATA SALUTE MENTALE, DOTTOR GIUPPONI, « CHI NE È AFFETTO DA PROBLEMI HA RIDOTTA ASPETTATIVA DI VITA, RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE »

10.51 - martedì 10 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Oggi 10 ottobre ricorre la giornata mondiale della salute mentale e quest’anno inoltre ricorre il 150 esimo della SIP, società italiana di psichiatria (il 75 esimo della federazione Mondiale della salute mentale). La Giornata Mondiale per la Salute Mentale è stata istituita per la prima volta il 10 ottobre 1992, lanciata come attività annuale della Federazione mondiale per la salute mentale dall’allora vice segretario generale Richard Hunter. Nel 1994, su suggerimento del Segretario Generale dell’epoca, Eugene Brody, è stata utilizzata per la prima volta una tematica specifica, da cambiare di volta in volta. In quell’anno il leit motiv era Migliorare la Qualità dei Servizi di Salute Mentale in tutto il Mondo.

La SIP ha pertanto organizzato in tutt’Italia una serie di iniziative “per parlare di disagio mentale senza vergogna e di salute mentale con maggior consapevolezza. Insieme si può fare tanto, attraverso una prevenzione mirata affinché la salute mentale possa diventare patrimonio di tutti”. Questa sera in segno di supporto il Comune di Trento, qui rappresentato dalla Dr.ssa Baggia, che ringrazio per essere stato il primo a supportare la nostra iniziativa, illuminerà di verde la fontana di Nettuno in piazza Duomo.

Parimenti in tutta la regione verranno illuminati diversi edifici pubblici (Bressanone: via Bastioni Minori, Brunico: Castello di Brunico Bolzano: ospedale e Castel Firmiano Terlano: campanile della chiesa principale Merano e Silandro / Comune Caldaro / Comune Borgusio/Malles /Abbazia di Monte Maria / Trento – fontana Nettuno / Cavalese e Riva e Basega di Pinè palazzo del Comune) e verranno organizzati incontri. (Io come attuale presidente regionale parteciperò oltre a questo più tardi nel pomeriggio a Bolzano in piazza della pesa ad una tavola rotonda in piazza del grano).

Il tema scelto per quest’anno è “Mental Health si an Universal Human Right” (La salute mentale è un diritto universale).

Dall’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite emergono dati preoccupanti:

Le persone con problemi di salute mentale sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale per problemi di salute fisica.

Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell’assistenza e per l’accesso ai servizi sanitari essenziali.

È necessario garantire un accesso veloce ai servizi, una buona qualità medica (basata sulle linee guida internazionali e non su slogan), un adeguato supporto sociale evitando discriminazioni e stereotipi dannosi agli utenti e loro famigliari che spesso sono gravati di tutta l’assistenza.

Dr Giancarlo Giupponi

Presidente Sip regionale Tn-Aa