QUIRINALE * GIORNATA SALUTE MENTALE: PRESIDENTE MATTARELLA, « È RESPONSABILITÀ COMUNE PROMUOVERE POLITICHE DI PREVENZIONE, INCLUSIONE E SOSTEGNO »

09.04 - martedì 10 ottobre 2023

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale ha inviato al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il seguente messaggio: «Le malattie mentali sono patologie dai cui rischi i malati devono essere protetti con cure appropriate.

Nonostante i molteplici strumenti di tutela, sono ancora numerosi i Paesi in cui le persone affette da patologie di salute mentale vengono discriminate e private della loro dignità, escluse dalla partecipazione alla vita sociale e politica delle comunità in cui vivono e dal diritto di decidere delle proprie vite e delle cure necessarie.

Le disfunzioni mentali sono circondate da un silenzio frutto del pregiudizio e questo non fa altro che alimentare il disagio.

Sono rischi che interpellano un numero crescente di adolescenti e giovani, già messi a dura prova dalla crisi della pandemia e dall’affacciarsi in Europa dei conflitti armati degli ultimi anni. È responsabilità comune promuovere politiche di prevenzione, di presa in carico precoce, inclusione e sostegno, fornendo ai ragazzi gli strumenti per crescere in salute e alle loro famiglie il giusto supporto. Godere di una buona salute mentale è condizione per esercitare liberamente i diritti fondamentali della persona».