FILIPPO DEGASPERI * CUP – APSS TRENTINO: « RISPONDERANNO, SE SAREMO FORTUNATI, OPERATORI CON IL CONTRATTO LAVORO SERVIZI PULIZIA »

21.17 - martedì 10 ottobre 2023

Prosegue inesorabile il declino del lavoro in Trentino. Come rilevato da tutte le statistiche, le retribuzioni medie non sono solo più basse di quelle altoatesine ma, nonostante l’autonomia, sono pure inferiori alla media nazionale.

Oggi le operatrici e gli operatori del Cu (privatizzato dal Centrosinistra) hanno sacrificato una giornata di stipendio per rivendicare il diritto ad una retribuzione dignitosa e ad un contratto di lavoro decoroso.

Chi tutti i giorni risponde alle necessità dei trentini, colmando pure i buchi organizzativi del nostro sistema sanitario, sta per ricevere una solenne fregatura dalla coalizione del “prima i trentini”.

Le centinaia di lavoratrici e lavoratori del CUP rischiano di trovarsi disoccupati o con il salario tagliato perché l’intenzione di Fugatti, Segnana oltre che della nomenclatura provinciale è quella di confezionare un bando che non preveda vincoli sulla sede di svolgimento del servizio e nemmeno sul contratto applicato. Con tutta probabilità, grazie all’assessora Segnana e ai suoi dirigenti, nel prossimo futuro ci troveremo a chiamare un call center con sede in Albania o dintorni, di una multinazionale con sede chissà dove.

Risponderanno, se saremo fortunati, operatori con il contratto di lavoro dei servizi di pulizia. A meno che il Centrodestra, con un sussulto dell’ultimo minuto, non sia mandato a casa il 22 ottobre. Noi le idee le abbiamo chiare: il lavoro di qualità è diventato un’emergenza per il Trentino che si sta trasformando nella Cina del nord Italia ed è la politica che deve intervenire bloccare la deriva e invertire la rotta.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)