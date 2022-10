POLIZIA DI STATO * SICUREZZA STRADALE: « A TARANTO IL PULMAN AZZURRO PER UNA GIUDA RESPONSABILE, ALL’INIZIATIVA PRESENTE LA CAMPIONESSA SILVIA SEMERARO »

14.26 - sabato 08 ottobre 2022

Arriva a Taranto il Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Campagna di sensibilizzazione di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Tappa a Taranto per il Pullman Azzurro della Polizia di Stato che con operatori specializzati ha fornito utili indicazioni sul rispetto delle regole del Codice della Strada e sulle dirette conseguenze dei comportamenti errati assunti alla guida dei mezzi.

L’iniziativa, che si è svolta nella mattinata odierna in piazza Immacolata, è stata fortemente voluta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e già dall’estate scorsa ha interessato le maggiori piazze italiane per sensibilizzare i cittadini sul rispetto delle regole per una guida sicura.

Il Pullman Azzurro, vera e propria aula multimediale itinerante, consente ai visitatori di entrare in contatto con un team di poliziotti esperti, anche per simulare le sensazioni che proverebbe un uomo che si pone alla guida di un veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.

A tale campagna informativa seguiranno dei servizi operativi che la Polizia di Stato svolgerà, soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato alterato. All’iniziativa odierna erano presenti le scolaresche della provincia jonica e la campionessa Silvia Semeraro, karateka italiana del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, testimonial della cultura della legalità.