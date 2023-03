APT GARDA DOLOMITI * “DIVINNOSIOLA“: « DEGUSTAZIONI E TREKKING NELLA NATURA TRA LA VALLE DEI LAGHI E LA CITTÀ DI TRENTO (DAL 30/3 ALL’8/4) » (PDF CALENDARIO EVENTI)

15.21 - mercoledì 15 marzo 2023

Con DiVinNosiola si celebra il rinomato vitigno della Valle dei Laghi. Da giovedì 30 marzo a sabato 8 aprile torna la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche del territorio con proposte culturali, degustazioni e trekking nella natura tra la Valle dei Laghi e la città di Trento fino al momento-clou con il rito della spremitura.

Per celebrare la ricchezza enologica della Valle dei Laghi, da giovedì 30 marzo a sabato 8 aprile torna per la dodicesima edizione DiVinNosiola, per scoprire la tradizione viticola-enologica del territorio, valorizzando i luoghi da cui nascono queste eccellenze conosciute e apprezzate a livello mondiale.

Protagonisti l’uva Nosiola autoctona trentina, il Vino Santo Trentino DOC (Presidio Slow Food) e le grappe di Nosiola e di vinaccia di Vino Santo che delizieranno gli appassionati attraverso diverse iniziative, dalle proposte culturali alle degustazioni in cantina e menu tematici fino ai trekking nella natura tra la Valle dei Laghi e la città di Trento.

“La cultura enogastronomica del nostro ambito è da sempre una vera e propria ricchezza che attraverso eventi e momenti dedicati vogliamo esaltare e far conoscere a tutti gli ospiti nazionali e internazionali che si recano sul territorio. Grazie alle proposte culturali, alle degustazioni in cantina e ai trekking durante DiVinNosiola, sia i residenti che gli ospiti potranno scoprire non solo il nostro patrimonio enologico ma anche le peculiarità territoriali che la Valle dei Laghi offre” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

La manifestazione presenta oltre venti appuntamenti dislocati sul territorio, organizzati dal Consorzio Turistico Valle dei Laghi e dall’associazione Vignaioli Vino Santo Trentino Doc, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – e la collaborazione di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., il Consorzio Vini del Trentino, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, il Palazzo Roccabruna di Trento e Casa Caveau Vino Santo.

Tra i diversi e interessanti rendez-vous, il momento clou della kermesse sarà il rito della spremitura del Vino Santo Trentino DOC che si terrà venerdì 31 marzo alle ore 15:30 presso l’Azienda Agricola Francesco Poli a Santa Massenza, a cura dei Vignaioli del Vino Santo Trentino con la Confraternita della Vite e del Vino. Occasione di incontro e condivisione, il rito della spremitura rappresenta uno tra i momenti simbolicamente più importanti, che si svolge in occasione della Settimana Santa e che segna il passaggio dall’appassimento sulle arèle (appositi graticci) alla vinificazione. La partecipazione all’evento è gratuita e senza prenotazione.